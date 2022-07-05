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Из Казани запустят рейсы в Нур-Султан

14:57, 05.07.2022 2
Из Казани запустят рейсы в Нур-Султан
Фото: realnoevremya.ru

Из Казани в Нур-Султан с 17 июля запускают рейсы — для этого задействуют лайнеры SSJ100 вместимостью 100 кресел, сообщает авиакомпания Red Wings.

Рейсы из Казани в Нур-Султан будут выполняться по воскресеньям, а обратные рейсы Нур-Султан — Казань будут выполняться с 18 июля по понедельникам.

Ранее из Казани запустили новый рейс в Алма-Ату. Рейс также выполняется на самолетах SSJ100.

В июне из Казани запустили чартерные рейсы в Анталью. Авиарейсы выполняются трижды в неделю. Полетная программа будет выполняться до окончания октября 2022 года.

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Маргарита Головатенко
БизнесТранспортОбщество Татарстан

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 15:47
    В честь назарбаева даже город есть, обалдеть
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  • Анонимно 16:14
    Скоро будет Астана.
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