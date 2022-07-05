Из Казани запустят рейсы в Нур-Султан

Из Казани в Нур-Султан с 17 июля запускают рейсы — для этого задействуют лайнеры SSJ100 вместимостью 100 кресел, сообщает авиакомпания Red Wings.



Рейсы из Казани в Нур-Султан будут выполняться по воскресеньям, а обратные рейсы Нур-Султан — Казань будут выполняться с 18 июля по понедельникам.

Ранее из Казани запустили новый рейс в Алма-Ату. Рейс также выполняется на самолетах SSJ100.

В июне из Казани запустили чартерные рейсы в Анталью. Авиарейсы выполняются трижды в неделю. Полетная программа будет выполняться до окончания октября 2022 года.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко