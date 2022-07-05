Мэрия Набережных Челнов не пустила в город башкирский кикшеринг Matur.city

Фото: из соцсети Instagram*. Запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской

«Мы решили не бороться с ветряными мельницами»

У сервиса кикшеринга Matur.city не получилось наладить работу в Набережных Челнах. В 2021 году компания выбрала автоград пилотной площадкой для своего бизнеса в Татарстане, сообщил «Реальному времени» менеджер по развитию Matur.city Дмитрий Богомолов.

— К сожалению, мы не нашли понимания в муниципалитете, который выпустил регламент работы кикшеринговых сервисов, с нашей точки зрения нарушающий антимонопольное законодательство, создав исключительные преференции для компаний, имеющих стационарные точки проката с возможностью завершать аренду только в местах стационарного проката, что полностью исключает работу по модели кикшеринга в любых его вариантах, — объяснил он.

Matur.city подавал заявление в Управление Федеральной антимонопольной службы по Татарстану. Однако оно было отклонено. Причины не уточнили.

— В ситуации, когда рынок кикшеринга остается востребованным и незаполненным практически на всей территории России, мы решили не бороться с ветряными мельницами, а работать там, где нет как минимум противодействий со стороны муниципалитетов, — добавил Дмитрий Богомолов.

Из соцсети Instagram*. Запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской

Электросамокаты Matur.city на сегодняшний день доступны жителям Уфы, Ижевска, Москвы, Сочи и Красногорска. В перспективе они могут появиться и в татарстанских городах.



Нет инфраструктуры, а горожане против: аргументы челнинских властей против электросамокатов

Напомним, в мае возник конфликт у челнинских властей и сервиса Whoosh, который начал в городе работу в тестовом формате в конце апреля. Якобы из незаконно установленных пунктов проката вывезли около 90 транспортных средств.

После этого Whoosh обратился с официальным запросом за помощью в урегулировании отношений с исполкомом к мэру Челнов и сообщил о планах оформить жалобы в Генпрокуратуру России.

«Реальному времени» в Whoosh объяснили, что «эвакуацию» самокатов инициировал исполкомом Челнов. Действия производились под личным контролем его руководителя Фарида Салахова.

Фото: realnoevremya.ru

В исполкоме Челнов в свою очередь заявили, что 29 апреля провели встречу с представителями Whoosh и те согласились с предложенным порядком, пообещали убрать электросамокаты и оформить документы должным образом, но якобы не сделали этого. В связи с этим 3 мая транспортные средства изъяли сотрудники районной администрации.

Свою позицию против электросамокатов в городе челнинские власти аргументировали отсутствием необходимой инфраструктуры для поездок на этом средстве передвижения, что делает его опасным. В частности, они напомнили, что в 2021 году в городе погибла девушка, катавшаяся на электросамокате.

Кроме того, челнинские власти заявили, что большая часть жителей автограда против электросамокатов. Недовольные горожане размещали в соцсетях фотографии и видео, как подростки катаются на них по дорогам.



Фото: realnoevremya.ru

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев рассказывал, что власти провели опрос, в нем приняли участие более 5 600 человек. Большинство горожан, почти 70%, высказались против электросамокатов. В то же время Магдеев подчеркнул, что власти готовы вести диалог со всеми, кто желает развивать этот бизнес на партнерских условиях, но уже с установленными рамками безопасности.

18 мая Whoosh сообщил, что челнинские власти вернули их электросамокаты. Сервис приступил к восстановлению своей деятельности в автограде, отметив, что пока компании не готовы делать прогнозы о дальнейшей работе, но «процесс запущен, обсуждение ведется».

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Татьяна Демина