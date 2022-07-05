Медиагруппа «РИМ» заплатит 15,6 млн рублей в год за новую штаб-квартиру в центре Казани

Как стало известно «Реальному времени», на рынке коммерческой недвижимости Казани заключили крупную сделку на фоне сложной экономической ситуации. Оператор наружной рекламы «РИМ» переехал в новый офис в центре города. Общая площадь здания составляет 1,3 тысячи квадратных метров.

По словам генерального директора компании «А-Девелопмент» Мурата Ахмерова, арендная ставка составляет 1000 рублей за «квадрат». Таким образом, все здание обходится компании в 1,3 млн рублей в месяц и 15,6 млн рублей в год.

Фото: photobuildings.com

Ранее сотрудники медиагруппы размещались в нескольких офисах в центре, теперь весь головной офис медиагруппы находится на Профсоюзной, 23б.

Крупный игрок на рынке «наружки»

Медиагруппа «РИМ» работает на рынке рекламы с 2013 года, присутствует в 80 городах России и управляет 5 362 конструкциями — это билборды, digital-билборды, ситиборды, ситиформаты, медиафасады, суперформаты и пилларсы.

В агентстве занимаются размещением рекламы на ТВ и радио, индор-рекламой в бизнес-центрах, ТРЦ, продуктовом ретейле, фитнес-клубах, аэропортах, на автовокзалах, в лифтах жилых домов и других локациях. Охват рекламной аудитории, согласно данным компании, составляет 35 миллионов человек. Компания — один из крупнейших игроков в сфере предоставления рекламных услуг во многих городах, включая Казань, Уфу, Екатеринбург, Нижний Новгород и другие. Головной офис компании находится в столице Татарстана, штат РИМа — более 300 человек.



Фото: rim-group.ru

В Казани РИМ работает с 2018 года. Медиагруппа взяла в управление конструкции оператора Larisa City, имеющего в собственной сети конструкции в четырех городах. В 2019 году группа открыла баинговое агентство RedTag, специализирующееся на закупке OOH- и DOOH-инвентаря по всей России, а также расширила партнерскую сеть.

Эмиль Зиянгиров