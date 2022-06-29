Итоги дня: 9 лет колонии Павлу Лоханову, «Метеор-2020» на воде, НАТО признало Россию прямой угрозой
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за среду, 29 июня:
- Экс-глава ФСС Татарстана Павел Лоханов приговорен к 9 годам колонии строгого режима. Московский райсуд Казани признал его виновным в получении взятки в особо крупном размере, отклонив все доводы защиты в пользу квалификации действий чиновника как покушение на мошенничество. Подробнее — в материале «Реального времени».
- В отношении четверых руководителей и 18 активных участников финансовой пирамиды Finiko возбуждено новое уголовное дело. Они подозреваются в организации преступного сообщества и участии в нем (ч. 1, 2 и 3 ст. 210 УК РФ). По версии следствия, четыре человека с сентября 2018 по июль 2019 года создали криминальную организацию, «которая отличалась сложной иерархической структурой и состояла из подразделений, организованных по территориальному и функциональному принципам».
- В акватории Зеленодольского завода имени А.М. Горького спустили на воду скоростное речное судно «Метеор-2020» на подводных крыльях проекта 03830.
Капитаном при проведении ходовых испытаний судна назначен Роман Лизалин, спасший туристов затонувшей в 2011 году «Булгарии» на своем теплоходе «Арабелла», сообщили на предприятии.
- С 1 июля этого года участники республиканской программы социальной ипотеки смогут реанимировать материнский капитал для оплаты взносов за жилье, приобретенное по этой программе 2—3 года назад. Москва пошла навстречу президенту Татарстана Рустаму Минниханову, заступившемуся за программу. Детали — в материале «Реального времени».
- В Казани планируется начать добычу песка со дна Волги у пляжа «Локомотив». Работы намерены проводить в районе затопленной старинной булыжной мостовой и ушедших под воду при заполнении Куйбышевского водохранилища стоянок древних людей, которые населяли территорию Татарстана в бронзовом веке. Согласно заключению государственной историко-культурной экспертизы, карьерные работы на этой территории возможны при условии создания буферной зоны вокруг охраняемых государством объектов культурного наследия.
- Лидеры стран НАТО приняли официальное решение пригласить Швецию и Финляндию стать членами Североатлантического альянса. Стороны договорились подписать соответствующий протокол. На сегодня НАТО объединяет 30 государств.
- Также НАТО утвердило новую стратегическую концепцию до 2030 года. В ней Россия признана самой значительной и прямой угрозой безопасности альянса. Вместе с этим НАТО желает сохранить каналы связи с Москвой для снижения рисков, но не считает ее своим партнером.
- Госдума в окончательном чтении приняла закон о регулировании деятельности иностранных агентов в России. Он начнет действовать с 1 декабря 2022 года. Иноагентом могут признать российское или иностранное юрлицо, независимо от его организационно-правовой формы, общественное объединение или иное объединение лиц, иностранную структуру без образования юридического лица, а также физическое лицо, независимо от его гражданства.
- В Казани продали здание старого аэропорта на ул. Патриса Лумумбы, 47а. Новым владельцем стало ОАО «Татнефтепроводстрой». Сумма сделки не раскрывается. В объявлениях о продаже здание общей площадью свыше 1,7 тыс. кв. м с земельным участком изначально оценивалось в 150 млн рублей. Детали — в материале «Реального времени».
- Цены на кофе, привозимый из Европы, поднялись в два раза. Подорожал и продукт из Латинской Америки, но там рост цен составил 15—30%. Сильнее всего пострадали те компании, которые покупают кофе в Европе. Подробнее — в материале «Реального времени».
- Одним из ключевых событий Международного чемпионата профессионального мастерства в сфере промышленного строительства, который пройдет в Казани с 5 по 8 октября, станет создание Студенческой лиги. Призовой фонд мероприятия составит 44,1 миллиона рублей.
- Холдинг «Вертолеты России» госкорпорации «Ростех» оснастил «Ансат» оборудованием для пожаротушения, способным перевозить до тонны воды. Сертификационные летные испытания вертолета уже завершились.
- США заблокировано около $300 миллиардов активов Центрального банка России. Также Штаты за 100 дней заморозили более $30 миллиардов активов россиян на финансовых счетах и в экономических ресурсах.
- Вахитовский райсуд Казани отправил в СИЗО 28-летнего парня, который 18 мая пытался улететь в Ереван и был задержан сотрудниками ФСБ. По версии спецслужб, обвиняемый разработал маршрут конспиративного перемещения с российской территории через Армению и Грузию на Украину с целью участия в боевых действиях против ВС России.
- Безработица в России достигла нового исторического минимума — в мае она составила 3,9%. Месяцем ранее показатель оценивался в 4%. Уровень безработицы среди женщин оказался выше, чем среди мужчин — 4% против 3,8%.
- Реальные зарплаты россиян в апреле 2022 года снизились в годовом выражении на 7,2%. Это произошло впервые с апреля позапрошлого года. Они составили 62 269 рублей.
- В прошлом году в Татарстане впервые ввели в эксплуатацию 3 млн кв. метров жилья. Общая площадь жилой недвижимости в республике достигла 112,1 миллиона квадратных метров. Много это или мало — в подсчетах «Реального времени».
- На прошлой неделе в хозяйствах татарстанских фермеров стартовал сбор урожая клубники, первые ягоды уже появились в продаже. Через 2 недели начнется сбор смородины. Малина поспеет еще не скоро.
Ключевые события 126-го дня специальной военной операции России на Украине:
- Минобороны России вновь заявило, что украинская сторона в ходе спецоперации несет значительные потери, в том числе 10-я горно-штурмовая бригада ВСУ. Пленные военнослужащие из ее состава уверяют, что 108-й батальон разгромлен полностью. Из 350 военнослужащих этого подразделении осталось лишь 30.
- По данным Минобороны России, критическая ситуация с продовольствием сложилась в действующих на Лисичанском направлении подразделениях 115-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ. «Из-за голода фиксируются многочисленные случаи оставления позиций и дезертирства военнослужащих», — проинформировал официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.
- За сутки высокоточным оружием ВКС России уничтожены четыре пункта управления ВСУ, в том числе батальонов теробороны «Харьков-1» и «Харьков-2», а также база подготовки иностранных наемников в Николаеве. Поражены база ремонта техники ВСУ у Лисичанска, восемь складов боеприпасов и вооружения и база горючего, сообщает Минобороны страны.
- В ходе контрбатарейной борьбы высокоточным оружием ВКС России поражено два украинских взвода реактивных систем залпового огня «Град» и два артиллерийских взвода. В воздухе сбит украинский самолет МиГ-29, а в Одесской области на огневой позиции ликвидирована самоходная огневая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1», доложили в Министерстве обороны России.
- Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты два украинских самолета Су-25 и вертолет Ми-8. Также сбиты девять украинских беспилотных летательных аппаратов, перехвачено семь баллистических ракет «Точка-У» и восемь реактивных снарядов системы залпового огня, в том числе над островом Змеиный.
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Татьяна ДеминаОбществоВластьИнфраструктураЭкономикаПроисшествия Татарстан
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