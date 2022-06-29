В Казани ФСБ задержала кандидата в интернациональный легион на Украине

Сегодня Вахитовский райсуд Казани отправил в СИЗО 18-летнего парня, который 18 мая пытался улететь в Ереван и был задержан сотрудниками ФСБ. По версии спецслужб, обвиняемый разработал маршрут конспиративного перемещения с территории России через Армению и Грузию на Украину с целью участия в боевых действиях против военных РФ.



По результатам предварительного следствия военному туристу предъявили обвинение в приготовлении к участию в незаконном вооруженном формировании. Следователи ФСБ считают — не улетевший в Армению казанец является противником военной спецоперации России. С февраля по май текущего года он через интернет вышел на связь с неустановленными участниками интернационального легиона и желал вступить в их ряды.

С этой целью обвиняемый обращался к военному атташе Украины в Республике Армения, просил оказать содействие. А кроме того, еще в марте переправил свой автомобиль УАЗ в Грузию, на нем планировал добираться до конечной точки, полагают силовики.

Суд удовлетворил ходатайство силовиков и избрал обвиняемому содержание под стражей до 27 августа текущего года, полагая, что на свободе он может скрыться от следствия либо оказать давление на свидетелей, уточнили «Реальному времени» в пресс-службе райсуда.