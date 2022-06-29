Госдума приняла обобщенный закон о регулировании деятельности иноагентов

Госдума в среду, 29 июня, приняла в третьем, окончательном чтении закон о регулировании деятельности иностранных агентов в России — закон начнет действовать с 1 декабря 2022 года, сообщили в Госдуме.



Согласно закону, иностранным агентом могут признать любое российское или иностранное юридическое лицо независимо от гражданства, общественное объединение, которое действует без образования юридического лица, или иное объединение лиц, иностранную структуру без образования юридического лица и физическое лицо независимо от его гражданства.

Иноагентом признается лицо, «получившее поддержку из‑за рубежа или находящееся под иностранным влиянием и занимающееся в России политической деятельностью, целенаправленным сбором сведений в области военной, военно-технической деятельности РФ или распространением сообщений и материалов для неограниченного круга лиц», указывают в Госдуме.

Признать иноагентами не могут органы публичной власти РФ, госкомпании и госкорпорации, подконтрольные им лица, религиозные организации, политические партии, объединения работодателей и торгово-промышленные палаты.



Для исключения из реестра иноагентов организация должна либо должна прекратить получать денежные средства от иностранных источников, либо прекратить политическую деятельность, или же выполнить оба условия.

Фото: duma.gov.ru

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России подготовила проект, который обобщает нормы законодательства страны об иноагентах, в апреле этого года.

Член комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Мария Бутина рассказывала, что новый закон об иноагентах предусматривает отмену маркировки в личных публикациях.



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Маргарита Головатенко