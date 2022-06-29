На Международном строительном чемпионате в Казани создадут Студенческую лигу

Фото: Олег Тихонов (архив)

Одним из ключевых событий Международного чемпионата профессионального мастерства в сфере промышленного строительства, который пройдет в Казани с 5 по 8 октября, станет создание Студенческой лиги. Об этом рассказал первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Александр Ломакин.

— Студенческая лига — это возможность для любого студента узнать о трендах и передовых компаниях в промышленном строительстве, стать волонтером крупного международного события, принять участие на равных с профессионалами в конкурсной программе, а также с экспертами отрасли в деловой программе, — рассказал Александр Ломакин.

Фото: minstroyrf.gov.ru

Как подчеркнул чиновник, чемпионат должен стать уникальной профессионально-ориентационной площадкой в строительной отрасли. В финальной части Студенческой лиги чемпионата запланировано участие более 190 студентов по 16 номинациям из России, стан ЕАЭС и СНГ.

— Это крупнейшее событие в секторе промышленного строительства в текущем году. Уверен, что укрепление международного сотрудничества и обмен лучшими решениями в области строительства и городского планирования положительно скажется на позиции России на международной арене, — заключил Ломакин.

Соглашение о сотрудничестве и проведении II Международного чемпионата профессионального мастерства в сфере промышленного строительства подписали на ПМЭФ президент Татарстана Рустам Минниханов, министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин и гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

Как рассказал первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Алексей Фролов, Казань полностью готова к проведению Международного чемпионата профессионального мастерства в сфере промышленного строительства. В Деревне Универсиады зарезервировано около 1 000 номеров для принятия участников и гостей мероприятия.



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Эмиль Зиянгиров