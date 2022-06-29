Взятку брал: экс-глава ФСС Татарстана осужден к 9 годам колонии строгого режима

Фото: "Реальное время"/Ирина Плотникова

К 9 годам колонии строгого режима приговорен бывший управляющий Фонда соцстраха в Татарстане, кандидат политических наук Павел Лоханов. Только что Московский райсуд Казани признал его виновным в получении взятки в особо крупном размере, отклонив все доводы защиты в пользу квалификации действий чиновника как покушение на мошенничество, сообщает из зала суда журналист «Реального времени».

На замене статьи 290-й УК РФ более мягкой статьей 159-й просил в последнем слове сам подсудимый. О том же ходатайствовали его адвокаты Вадим Максимов и Павел Мазуренко на предварительном следствии и в суде.

«Умысел сформировался без вмешательства силовиков»

«Настроение боевое», — сообщил подсудимый перед началом оглашения приговора корреспонденту «Реального времени».

«Умысел у осужденного сформировался без вмешательства сотрудников правоохранительных органов, — подчеркнул председательствующий судья Дмитрий Игонин. — Этому предшествовали неоднократные встречи с Ледянкиным, где он самостоятельно обозначил размер взятки»

Пятерых детей Лоханова и его правительственные награды суд счел смягчающими обстоятельствами. И с учетом материального положения семьи бывшего чиновника решил не назначать ему кратный штраф. Однако применил дополнительное наказание в виде запрета занимать должности на госслужбе в течение 7 лет после отсидки.

Услышав, какое наказание назначил суд супруга Лоханова очень расстроилась. «Все будет хорошо, будем обжаловать» — попытался успокоить ее осужденный.

В то же время суд исключил из обвинения признак получения взятки за бездействие в пользу компании-поставщика, однако признал доказанным факт передачи денег за общее покровительство и попустительство.

В прениях гособвинитель по делу Руслан Зайнуллин настаивал, что Лоханов совершил именно тяжкое коррупционное преступление и предлагал наказать его 12 годами колонии строгого режима с гигантским штрафом в 160 млн рублей. Это 40-кратный размер взятки в 4 млн рублей, которая фигурировала в обвинении ВИП-чиновнику. Именно от этой суммы отталкивалась в расчетах кратного штрафа прокуратура, несмотря на задержание обвиняемого в сентябре 2021 года после получения лишь 2,4 млн рублей.

К слову, максимальный штраф по части 6 статьи 290 УК РФ в случае Лоханова мог составить 400 млн рублей — санкция предусматривает наказание рублем даже в 100-кратном размере взятки. В Татарстане 100-кратный штраф в свое время просили для бывшего главы Верхнего Услона Александра Тимофеева — в 2012 году на прениях в Верховном суде РТ прокурор предлагал посадить его за взятку на 9 лет в колонию строгого режима и оштрафовать на 500 миллионов. Суд приговорил Тимофеева к штрафу в 300 миллионов, а после неуплаты — заменил наказание реальным сроком в колонии строгого режима, откуда осужденного отпустили по УДО в 2015 году.

Но вернемся к преследованию ВИП-страховщика. Силовики полагали, что полученные им 2,4 млн рублей были лишь первым коррупционным взносом за помощь фирме-поставщику «РСС-Мед» в защите от арбитражного иска Фонда соцстраха на 14 млн рублей (суд в итоге взыскал 100 тысяч рублей — ред.), отказ от апелляционного обжалования решения и покровительство в будущем. Иск к поставщику был подан ввиду нарушений условий контракта — поставки 25 инвалидам калоприемников другой модели (нужную успели снять с производства). В общей цене контракта 56,7 млн рублей доля поставки с нарушениями составляла всего 490 тысяч. Суд решил — получение взятки и использование Лохановым должностных полномочий доказано.

Лоханов: «Я, к сожалению, поддался на эту провокацию»

Защита с позицией обвинения была категорически не согласна. Сразу после задержания Павел Лоханов открещивался от денег, поскольку нашли их не в его машине, а рядом с ней — после погони и задержания. Однако силовикам удалось доказать — именно этот пакет с содержимым (480 ранее переписанных под протокол купюр по 5 тысяч рублей) был получен управляющим отделения Фонда от учредителя «РСС-Мед» Максима Ледянкина и выброшен из окна перед задержанием. И обвиняемый во взятке перестал отпираться, но предложил иную версию случившегося — попытку получить деньги обманом.

Тут стоит сказать, что по сравнению со взяточниками к мошенникам Уголовный Кодекс РФ куда снисходительнее. Одна и та же сумма в особо крупном размере для тех, кто совершил преступление впервые для первых может потянуть на 15 лет колонии строгого режима, для вторых — на 10 лет в колонии общего режима. И это в самом крайнем случае, без учета смягчающих обстоятельств.

Адвокаты и их подзащитный уверены — все исследованные судом доказательства подтверждают — никакого умысла на взятку не было, и должностные полномочия в интересах «РСС-Мед» Лоханов не использовал. А деньги взял потому, что учредитель «РСС-Мед» Максим Ледянкин уж слишком настойчиво их предлагал. На суде защита обнародовала информацию о том, что Ледянкин является не только бизнесменом, но и замначальника татарстанского подразделения общественной организации «Академия национальной безопасности», которая активно сотрудничает с правоохранительными органами, в том числе в сфере борьбы с коррупцией.

Как выяснили адвокаты Лоханова, при ведении переговоров с их клиентом в 2021 году, Ледянкин неоднократно консультировался с одним из руководителей академии Максимом Рябцовым — причем, задолго до подачи заявления в полицию.

«Взятку я не получал, — настаивал в суде сам Павел Лоханов. — Я действовал ни как должностное, а как частное лицо... Деньги я получил за рекомендации по позиции защиты — это действительно так, не отрицаю... Я изначально понимал, что суд ни за что никогда не примет такую неустойку. К сожалению, это было типовое требование государственного контракта, утвержденное приказом Минтрудсоцразвития РФ... Я был на 99 процентов уверен, что минимум в 28,5 раз неустойка будет снижена... При этом Ледянкину я говорил, что не могу дать никаких гарантий, потому что на решение суда повлиять не смогу».



Со слов подсудимого, он предлагал отказаться от второй части вознаграждения, если суд примет более суровое решение. «Изначально все действия Ледянкина носили провоцирующий характер — о деньгах говорил только он. Все эти разговоры иницировал только он. Я не создавал никаких условий для того, чтобы это произошло. Я, к сожалению, поддался на эту провокацию, и позволил всему этому случиться. Вины своей не отрицаю и признаю, что совершил конфликт интересов», — подчеркивал бывший глава Камского Устья, бывший руководитель ФСС в Татарстане и кандидат политических наук.

В последнем слове он говорил, что провел в СИЗО уже 281 день — 9 месяцев и 7 дней, и за это время «осознал весь ужас совершенного деяния».

— Да, я согласился взять эти деньги ввиду затруднительного финансового положения. Но я не хочу давить вам на жалость. Да, меня банально спровоцировали. Я поддался... И я уже заплатил за это высокую цену — потеряна работа, загублена карьера, репутация. Брошена тень на судьбу моих маленьких неповинных детей. Страдают родители, супруга и близкие, — говорил он и просил не наказывать реальным сроком, дать возможность вернуться к семье, чтобы защищать и воспитывать детей.

По мнению Лоханова, накопленный им опыт еще может быть полезен обществу.

Защитники обвинили заявителя в откровенном вранье

В прениях защитники обвинили главного свидетеля обвинения — учредителя «РСС-Мед» в искажении фактов с целью выставить Лоханова взяточником. Приобщенные следствием и исследованные в суде аудиозаписи тех разговоров и сканы переписки адвокат Максимов считает объективными доказательствами отсутствия умысла на взятку: «Следователю достаточно было прослушать аудиозапись встречи или прочитать стенограмму, чтобы убедиться в откровенном вранье Ледянкина».

На записях Лоханов ни разу не обещает Максиму Ледянкину покровительства, заключение мирового соглашения, снижение исковых требований к «РСС-Мед» либо отказ от обжалования решения арбитража. Обсуждается лишь линия защиты. И с этой целью Ледянкин сначала передает Лоханову уже подготовленный для суда отзыв компании, а на следующей встрече получает от чиновника письменные рекомендации по защите в суде — со ссылкой на нормы права.

По словам адвокатов, давая эти рекомендации, Лоханов никоим образом не использовал свои должностные полномочия и никаких служебных тайн не раскрывал. Лишь ссылался на судебную практику о несоразмерности исковых требований и объема поставок с нарушениями. Более того, как выяснилось в суде при допросах юристов «РСС-Мед», на момент передачи рекомендаций они уже отправили дополнительные возражения в суд и не стали использовать предложения от Лоханова. «Под нажимом фактов юристу Никитину пришлось признать, что переданный Ледянкиным документ (рекомендации Лоханова — ред.), он выкинул, поскольку больше доверял позиции юриста Железовой», отметил Максимов, отметив, что направленный «РСС» отзыв и дополнения к нему не содержат ничего общего с записками его клиента. Так в чем же тогда заключалась его неоценимая помощь?



Впрочем, отсутствие на записи слов Лоханова о деньгах заявитель Ледянкин пояснял просто — собеседник указал ему сумму 4 000 000 на экране мобильного телефона, нарисовав ее стилусом. Сам подсудимый данный факт не отрицал.

В прениях адвокат Максимов ссылался также на сканы телефонных сообщений, которые опровергают слова Ледянкина об СМС с напоминанием о деньгах. 23 августа в 8:46 представитель «РСС-Мед» отправляет сообщение: «Павел Николаевич, доброе утро! У меня не готово, подводят. Прошу перенести заседание. Обязательства перед Вами выполню. Не сомневайтесь. Смогу сразу всю». А в ответ через три минуты получает от Лоханова: «Когда Вас ждать?» В своих показаниях Ледянкин собственную СМС-ку не вспоминал.

Адвокаты осужденных намерены обжаловать приговор.

Ирина Плотникова