«Татнефтепроводстрой» выкупил под штаб-квартиру главное здание старого аэропорта в Казани

У старого аэровокзала новый владелец

Как стало известно «Реальному времени», в Казани продали здание старого аэропорта на ул. Патриса Лумумбы, 47а. Информацию изданию подтвердил бывший собственник аэровокзала казанский бизнесмен Владислав Гольдман. Предприниматель несколько раз выставлял сооружение на продажу, и в конце концов ему удалось избавиться от непрофильного актива.

В разговоре с изданием Гольдман заявил, что продал здание ОАО «Татнефтепроводстрой». Сумму сделки раскрывать не стал, но в объявлениях о продаже за здание общей площадью свыше 1,7 тыс. кв. м с земельным участком он сначала запрашивал 150 млн рублей, а затем скинул цену практически до кадастровой стоимости — до 130 млн.



В Казани продали здание старого аэропорта на ул. Патриса Лумумбы, 47а. Фото: on-walking.com

По данным информационной системы 2ГИС, сейчас в бывших «воздушных вратах» города располагаются офисы как самого «Татнефтепроводстроя», так и других коммерческих предприятий-арендаторов.

«Мы планируем восстановить здание, здесь будет наш офис»

«Реальному времени» удалось связаться с новым владельцем здания. В компании «Татнефтепроводстрой» подтвердили заключение сделки, сообщив, что планируют провести реставрацию объекта культурного наследия.

— Мы планируем восстановить здание. Наша организация хотела бы разместиться в нем сама, но нам маловато площадей. Мы запросили разрешение на определенные изменения. Если согласуем и все получится, здесь будет наш офис, а если нет — тогда пока я вам дальнейшую судьбу не скажу, возможно, будем сдавать в аренду, — сообщил «Реальному времени» собеседник в ОАО «Татнефтепроводстрой».

Это одна из старейших татарстанских строительных компаний, основанная в 1953 году. Занимается строительством магистральных нефтегазопродуктопроводов, монтажом инженерных сетей и коммуникаций, гражданским строительством и возведением объектов соцкультбыта, ремонтом оборудования и техники. В данный момент задействована на стройке мусоросжигательного завода в статусе генподрядчика.

Новый владелец здания, ОАО «Татнефтепроводстрой», занимается строительством магистральных нефтегазопродуктопроводов, монтажом инженерных сетей и коммуникаций. Фото: tnpsrt.ru

Памятник республиканского значения



Здание аэропорта построили в 1954 году по проекту московского архитектора Н. Макареня. Московский проектный институт «Аэропроект» в те же годы разработал 11 подобных зданий аэровокзалов для разных городов страны в стиле «сталинского классицизма», которые отличались между собой архитектурой портика и башни над входом.

Колонны и лепной декор в интерьере выполнил И.А. Ковалев — ученик известного казанского мастера лепных и модельных дел М.А. Густова. Похожие на казанский аэровокзалы возведены в Омске, Красноярске, Челябинске, Львове и других городах.

Период 1950—1960-х годов называли «золотым» в истории советской авиации. На международные и местные линии выходили новые самолеты, строились здания аэровокзалов, быстро рос пассажиропоток. С конца 1940-х на местных линиях летал самолет Ан-2 — знаменитый «кукурузник». Его рейсы связали многие райцентры Татарии. К 60-м годам протяженность местных авиалиний составила 4 400 км, по воздуху Казань была связана с 32 населенными пунктами республики, в которые ежедневно отправлялось до 70 рейсовых самолетов. Кроме того, прямые рейсы были с Киевом, Санкт-Петербургом, Ташкентом, Симферополем, Тюменью, Москвой, Адлером, Екатеринбургом. Развитие гражданской авиации потребовало строительства на территории аэростанции здания аэропорта. В нем были ресторан, комната отдыха, парикмахерская, телеграф, междугородный телефон, почта. Рядом работала гостиница.



По воздуху Казань была связана с 32 населенными пунктами республики, были прямые рейсы с Москвой, Санкт-Петербургом, Киевом, Ташкентом, Симферополем и другими. Фото: avsim.su

Казань включили в самую протяженную международную линию «Аэрофлота» Москва — Казань — Свердловск — Омск — Новосибирск — Красноярск — Иркутск — Чита — Хайлар — Харбин — Шеньян — Пхеньян. Ее расстояние — 7 200 километров, а время в пути — 66 часов. По маршруту летали самолеты Ил-12 шесть раз в неделю. Столица Татарстана также входила в самую протяженную внутреннюю линию «Аэрофлота» Москва — Казань — Свердловск — Омск — Новосибирск — Красноярск — Иркутск — Чита — Тыгда — Хабаровск — Южно-Сахалинск, расстояние — 8 000 километров, общее время в полете 58 часов.

С 1 мая 1954 года открылись регулярные рейсы в Китай по маршруту Москва — Казань — Свердловск — Омск — Новосибирск — Красноярск — Иркутск — Улан-Батор — Пекин. Летели на Ил-12 только до Иркутска, здесь пересаживались на самолеты китайской авиакомпании «Миньхандюй» и через Улан-Батор отправлялись в Пекин. С 1956 года рейс стал прямым.



В 1979 году в 26 км южнее города был построен новый аэропорт, однако из старого продолжали летать некоторые регулярные пассажирские рейсы: по одним данным — до конца 1990-х годов, по другим — до 2001 года.

С 1 мая 1954 года открылись регулярные рейсы в Китай по маршруту Москва — Казань — Свердловск — Омск — Новосибирск — Красноярск — Иркутск — Улан-Батор — Пекин. Фото: pastvu.ru

После закрытия аэропорта в 2003—2004 годах его территория была передана под застройку. Первым крупным объектом стал Международный конноспортивный комплекс, открытый в 2005 году. Тогда же в юго-западном секторе летного поля, в районе улицы Курской началось возведение жилого комплекса «Казань XXI век», протянувшегося вдоль бывшей бетонированной взлетно-посадочной полосы. Новый ЖК стал частью проекта застройки жилого микрорайона «Седьмое небо» общей площадью 198 га. Территорию разбили на 12 участков, часть из них уже освоена.



В 2014 году собственником здания бывшего аэровокзала стал казанский бизнесмен, основатель электронной площадки «Ростеха» и «Транснефти» Владислав Гольдман, который сразу же выставил его на продажу. Охранный статус объекта новый владелец пытался оспорить в судебном порядке, но потерпел неудачу.



Элеонора Рылова