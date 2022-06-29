Соципотеке разморозили маткапитал

Российский премьер Михаил Мишустин упростил покупку жилья у кооперативов, освободив их от обязанности регистрироваться в ЕГРН с земельным участком

Фото: Максим Платонов

Москва пошла навстречу Рустаму Минниханову, заступившемуся за республиканскую программу социальной ипотеки, которую едва не «удушили» из-за федеральных перегибов. На этой неделе премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил изменения в постановление правительства, которые фактически размораживают почти 2 миллиарда рублей татарстанского маткапитала, застрявшего на счетах ПФР. В результате либерализации условий более 4 тысяч татарстанских семей смогут, как прежде, оплатить соципотечное жилье. По мнению вице-президента Гильдии риелторов РТ Руслана Садриева, покупательский спрос все больше смещается в сторону доступного жилья.

Кооперативу «Строим будущее» дали зеленый свет

С 1 июля этого года участники республиканской программы социальной ипотеки смогут реанимировать материнский капитал для оплаты взносов за жилье, приобретенного по этой программе 2—3 года назад. 22 июня российский премьер-министр Михаил Мишустин утвердил поправки в постановление правительства РФ №862 «О Правилах направления средств материнского капитала на улучшение жилищных условий» (определяет федеральные правила расходования материнского капитала, — прим. ред.), упростив покупку жилья в кооперативах с помощью материнского капитала.

По сути, речь идет о кооперативе «Строим будущее» при ГЖФ при президенте РТ, через который осуществляется продажа соципотечного жилья. Других подобных кооперативов в стране просто нет. Каким образом упростили покупку жилья? Как говорится в постановлении, «теперь гражданам, желающим вложить маткапитал в покупку кооперативной квартиры, больше не понадобится предоставлять в Пенсионный фонд справку о правах на земельный участок, на котором строится или будет построен дом».

Правда, здесь сделана важная оговорка. Это исключение касается тех случаев, «когда гарантом кооператива выступает региональная некоммерческая организация по строительству жилья». Очевидно, что в этом качестве подразумевается оператор программы — НКО «ГЖФ при президенте РТ».

Мишустин откликнулся на «просьбы руководителей регионов»

Исключения из общих правил сделаны «по просьбе руководителей регионов», говорится в комментарии Михаила Мишустина.

— Это связано с тем, что в ряде субъектов действуют свои региональные программы, где земельные участки под социальное строительство передаются в безвозмездное пользование, — отмечается в пояснении. — По этой причине кооперативы аккумулируют средства граждан и не имеют прав на землю. По прежним правилам вложить материнский капитал в покупку такого жилья было затруднительно, а теперь эти сложности урегулированы и упрощают покупку социального жилья через кооперативы.

Закрутили гайки серым обнальщикам

Напомним, татарстанские семьи — участники программы социальной ипотеки столкнулись с невозможностью оплатить жилье маткапиталом в октябре 2020 года. Тогда Пенсионный фонд России перестал переводить его на счет кооператива «Строим будущее» при ГЖФ, фактически заморозив деньги семей на своих счетах. К тому моменту федеральные власти ужесточили условия расходования маткапитала. Так, коммерческий застройщик при заключении договоров купли-продажи обязан иметь земельный участок в собственности, а семья, собирающаяся вложить маткапитал, обязана предоставлять в Пенсионный фонд справку о правах застройщика на земельный участок. Лишь в этом случае ПФР вправе переводить материнский капитала на счет застройщика.

Напомним, татарстанские семьи — участники программы социальной ипотеки столкнулись с невозможностью оплатить жилье маткапиталом в октябре 2020 года. Фото: Максим Платонов

Эта схема призвана защитить интересы ребенка от «серых» схем с обналичиванием маткапитала. Не секрет, что подобные мошеннические сделки расцветали в первые годы выдачи материнского капитала в стране. Поэтому два года назад новый порядок списания маткапитала обновился, а «земельное обязательство» было закреплено в постановлении правительства РФ №1706 «О внесении изменений в правила направления средств материнского капитала на улучшение жилищных условий»

«Кооператив «Строим будущее» априори не может значиться в ЕГРН

Но, как говорится, без перегибов не обошлось. В общие формальные правила не встроился кооператив «Строим будущее» при ГЖФ, а деньги нескольких тысяч семей участников программы зависли на счетах ПФР. По оценке ГЖФ, речь идет о сумме более 2 млрд рублей. Соципотечники стали жаловаться в ГЖФ, а затем в Госсовет Татарстана.

В поисках выхода ГЖФ предложил освободить региональные кооперативы от обязанности регистрировать право собственности на землю и быть зарегистрированными в ЕГРН. С этой инициативой парламент республики и президент РТ Рустам Минниханов обратились к Михаилу Мишустину.

— Кооператив «Строим будущее» при Госжилфонде РТ, с которым татарстанские семьи заключают договор социальной ипотеки, априори не может значиться в ЕГРН с правом собственности на землю под строящееся жилье, — пояснили «Реальному времени» в пресс-службе Госсовета РТ. — Кроме того, Госжилфонд при президенте Татарстана не состоит в реестре банковских учреждений, что также накладывало «вето» на выплаты за «детские метры.

В результате федеральных нововведений программа социальной ипотеки, действовавшая в течение 25 лет в Татарстане, фактически могла быть похоронена без финансовой подпитки маткапиталом. Не все семьи решались покупать соципотечное жилье, так как оставалось неясным, будет ли приниматься в оплату маткапитал. Тем более не хотели рисковать те, у которых маткапитал — единственный шанс улучшить жилищные условия.

Больше всего возражал Минтруд РФ

Прохождение «татарстанской поправки» в федеральных структурах шло с трудом. Изначально ее просто положили под сукно, и лишь после настойчивого вмешательства главы республики федеральные ограничения взялись отрабатывать, рассказали источники «Реального времени». Особенно сильно возражал Минтруд РФ, но к весне его позиция смягчилась.

— ГЖФ, говоря простыми словами, не шарашкина контора, а серьезная компания, которая работает на рынке жилья 25 лет, — рассказывал во время общения с гражданами заместитель исполнительного директора ГЖФ при президенте РТ Булат Гильманов. В результате долгих дебатов федеральные власти упростили покупку жилья у кооперативов.

С 1 июля 2022 года более 4 тыс. семей Татарстана смогут использовать средства материнского (семейного) капитала на приобретение жилья в рамках программы социальной ипотеки. Как сообщили в пресс-службе ГЖФ, стоимость 1 кв. м жилья в Казани составляет 54—56 тысяч рублей, что почти в 2,5 раза ниже коммерческой цены. Всего до введения федеральных ограничений, с 2005 по 2020 год, ГЖФ получил 7,5 млрд рублей маткапитала.

— Договор социальной ипотеки семьи с ГЖФ и кооперативом «Строим будущее» остается в силе, — заявил сегодня Гильманов. — В течение июля ГЖФ переоформит право собственности на жилые дома на кооператив «Строим будущее», после чего семья сможет получить справку для Пенсионного фонда.

По его словам, с 15—20 июля участники программы смогут обратиться в офисы Госжилфонда за получением справки.

— ГЖФ, говоря простыми словами, не шарашкина контора, а серьезная компания, которая работает на рынке жилья 25 лет, — рассказывал во время общения с гражданами в заместитель исполнительного директора ГЖФ при президенте РТ Булат Гильманов. Фото: Ринат Назметдинов

«Сейчас ситуация на рынке жилья напряженная, пытаются хоть как-то оживить»

— В свое время маткапитал использовался не всегда правильно, вскрывалось много нелегальных схем, появлялись всевозможные лазейки для недобросовестных дельцов, — говорит генеральный директор «РЕАгенство» Юрий Чикиров. — Возможно, попали под горячую руку, и все запретили. А сейчас ситуация на рынке жилья напряженная, пытаются хоть как-то оживить и, видно, решили ослабить излишне закрученные гайки. Все-таки нужно дать людям покупать жилье, а стройкомплексу — работать.

Вице-президент Гильдии риелторов РТ Руслан Садреев считает, что соципотека не создает конкуренцию коммерческим застройщикам, но соглашается, что люди ищут доступное жилье.

— После повышения цен даже одну комнату не купить на маткапитал, — говорит Руслан Садреев. — Но вроде говорят, что планируют повышать до 800 тысяч рублей, тогда семья точно сможет купить однокомнатную квартиру в Казани.

Вице-президент Гильдии риелторов РТ Руслан Садреев считает, что соципотека не создает конкуренцию коммерческим застройщикам, но соглашается, что люди ищут доступное жилье. Фото: Роман Хасаев