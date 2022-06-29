Среднемесячная зарплата в России в апреле составила 62 269 рублей

Среднемесячная начисленная зарплата в России в апреле 2022 года составила 62 269 рублей. Об этом говорится в докладе, опубликованном Росстатом.

По сравнению c соответствующим периодом 2021 года среднемесячная зарплата в стране выросла на 9,4%, отмечается в сообщении.

При этом реальные зарплаты в апреле 2022 года снизились в годовом выражении впервые с апреля 2020 года. Они уменьшились на 7,2%. За январь — апрель рост реальных зарплат в России составил 0,4%.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

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Татьяна Леухина