В Зеленодольске спустили на воду «Метеор-2020» на подводных крыльях

Фото: Луиза Игнатьева

В акватории Зеленодольского завода имени А.М. Горького спущено на воду скоростное речное судно «Метеор-2020» на подводных крыльях проекта 03830.

Капитаном при проведении ходовых испытаний судна назначен Роман Лизалин, спасший туристов затонувшей в 2011 году «Булгарии» на своем теплоходе «Арабелла», сообщили на предприятии. Он имеет опыт испытаний пяти новых проектов, среди которых судна класса «река-море». Ходовые испытания будут проходит на Каме в Камском Устье.

На торжественную церемонию прибыл министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов, заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Югра Александр Тиртока и гендиректор АО «Северречфлот» Айрат Чумарин.

По словам Фарита Ханифова, сейчас настал черед гражданского флота и обновления причальной инфраструктуры. Последнее судно было построено в 2004 году, а до этого на верфях собирали по 12—13 крылатых судов, обратил внимание глава судостроительной корпорации «Ак Барс» Ренат Мистахов.

В настоящее время на зеленодольском заводе собираются 38 судов разного назначения, сказал гендиректор предприятия Александр Филиппов.

Напомним, что стартовое производство «Метеора-2020» было запущено на Зеленодольском заводе им. Горького в начале 2021 года. Тогда предприятие, входящее в АО «Судостроительная корпорация «Ак Барс», подписало с речным перевозчиком АО «Северречфлот» из Ханты-Мансийска контракт на строительство двух скоростных пассажирских судов на подводных крыльях проекта 03830 «Метеор-2020» общей стоимостью 1,25 млрд рублей. Лизинговым оператором сделки выступил «Машпромлизинг».

Суда будут переданы в лизинг по ставке 2,5%. Добавим, что вместимость «Метеора-2020» составляет 120—122 места, скорость — до 65 км/ час. В прежние годы завод выпускал до 350 штук таких судов.

«Метеор-2020» проекта 03830 выбрали основной моделью для строительства речных судов в интересах АО «Объединенная Волжско-Камская судоходная компания». Фарит Ханифов рассказывал, что судно на 95% состоит из отечественных комплектующих, что позволяет строить его серийно.

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Луиза Игнатьева