В отношении руководителей финансовой пирамиды Finiko возбуждено уголовное дело о преступном сообществе

В отношении четверых руководителей и 18 активных участников финансовой пирамиды Finiko возбуждено новое уголовное дело. Они подозреваются в организации преступного сообщества и участии в нем (ч. 1, 2 и 3 ст. 210 УК РФ). Им уже предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере.

Десять задержанных находятся на сегодняшний день под стражей. Еще девять предполагаемых участников Finiko объявлены в федеральный розыск, трое — в международный розыск.

По версии следствия, четыре человека с сентября 2018 по июль 2019 года создали криминальную организацию, «которая отличалась сложной иерархической структурой и состояла из подразделений, организованных по территориальному и функциональному принципам». Головной офис находился в Казани, а филиалы работали более чем в 70 регионах России, сообщила официальный представитель МВД страны Ирина Волк.

Руководители Finiko, по ее словам, осознавали противозаконность своих действий, но «выполняли отведенную организаторами пирамиды роль». Некоторые из них, используя свое служебное положение, привлекали к противоправной деятельности подчиненных.

Finiko продвигало виртуальную платформу, пользователем которой мог стать любой человек с доступом в интернет. Активно распространялась информация о высокой доходности финансовой пирамиды, инвесторам гарантировали прибыль в размере от 1% до 5% в день.

Участники схемы предлагали клиентам конвертировать имеющиеся у них деньги в криптовалюту Bitcoin и перевести на адреса криптокошельков, сгенерированных интернет-сервисом Finiko, сообщили в МВД России.

— По версии следствия, инвестиционная деятельность руководителями и активными участниками платформы фактически не велась, — сообщила Ирина Волк.

Вкладчики Finiko со временем перестали получать обещанный им доход. Вложения в пирамиду они вернуть не смогли.

К материалам уголовного дела Finiko на сегодняшний день прикреплено около 10 тысяч заявлений от потерпевших.



Напомним, расследование дела Finiko началось летом 2021 года, а уже осенью четырех арестованных казанцев этапировали в Москву, поскольку к расследованию, «ввиду транснационального характера дела», подключился центральный аппарат МВД РФ. На момент предъявления обвинения фигурантам в нем определялся ущерб свыше 250 млн рублей.

Центробанком России Finiko включено в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Однако основатель компании Кирилл Доронин уверяет, что это не так. За подробностями по делу Finiko следите в специальном сюжете «Реального времени».

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Татьяна Демина