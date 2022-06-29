В 2021 году общая площадь жилья в Татарстане составляла 112,1 млн кв. метров — много это или мало?

В 2021 году общая площадь жилья в Татарстане составляла 112,1 миллиона квадратных метров. Об этом сообщает Татарстанстат.

Напомним, в прошлом году в Татарстане впервые ввели в эксплуатацию 3 млн кв. метров жилья. Это было на 12,8% больше запланированного объема.

Таких показателей удалось достичь благодаря росту индивидуального жилищного строительства. В прошлом году в республике ввели в эксплуатацию индивидуальные дома общей площадью 2,1 млн кв. метров, а также 791,5 тыс. кв. метров инвестиционного многоквартирного жилья и 150,6 тыс. кв. метров жилья по социальной ипотеке.



112,1 млн кв. метров — это:

По 28,8 квадратного метра на одного жителя Татарстана — население республики составляет 3,8 миллиона человек.



на одного жителя Татарстана — население республики составляет 3,8 миллиона человек. На 37% больше , чем в 2000 году — тогда в Татарстане было 70,38 миллиона «квадратов» жилья.

, чем в 2000 году — тогда в Татарстане было 70,38 миллиона «квадратов» жилья. На 26 млн кв. метров больше , чем 2010-м — 86,2 миллиона квадратных метров.

, чем 2010-м — 86,2 миллиона квадратных метров. На 2,96 млн кв. метров больше , чем в 2020-м — 109,2 млн «квадратов».

, чем в 2020-м — 109,2 млн «квадратов». На 19,5 млн кв. метров жилья больше , чем ввели в России в 2021 году — 92,6 миллиона квадратных метров жилья.

Фото: Ринат Назметдинов

В 4,6 раза меньше площади Казани — 515,8 миллиона квадратных метров.

площади Казани — 515,8 миллиона квадратных метров. Почти шесть Чистополей — площадь города составляет 19,2 миллиона квадратных метров.

— площадь города составляет 19,2 миллиона квадратных метров. Примерно 2,8% от общего жилищного фонда России — он составляет около 4 миллиардов квадратных метров.

от общего жилищного фонда России — он составляет около 4 миллиардов квадратных метров. На 2,2 миллиона «квадратов» меньше , чем в Башкирии — там на конец 2021 года жилищный фонд составлял 114,3 миллиона «квадратов». Это самый большой показатель в Приволжском федеральном округе.

, чем в Башкирии — там на конец 2021 года жилищный фонд составлял 114,3 миллиона «квадратов». Это самый большой показатель в Приволжском федеральном округе. Чуть меньше , чем в Ростовской области — 112,9 миллиона «квадратов».

, чем в Ростовской области — 112,9 миллиона «квадратов». В 2,5 раза меньше , чем в Москве — 282,3 миллиона квадратных метров.

, чем в Москве — 282,3 миллиона квадратных метров. На 20,9 миллионов «квадратов» больше, чем в Нижегородской области — 91,2 миллиона.

«квадратов» больше, чем в Нижегородской области — 91,2 миллиона. В 3,1 раза больше , чем в Чувашии — 35,4 миллиона «квадратов».

, чем в Чувашии — 35,4 миллиона «квадратов». В 4,7 раза больше , чем в Якутии, которая считается самым большим регионом России по площади, — 23,7 миллиона.

, чем в Якутии, которая считается самым большим регионом России по площади, — 23,7 миллиона. На 52,3 миллиона «квадратов» меньше , чем в Краснодарском крае — 164,4 миллиона.

Дарья Пинегина