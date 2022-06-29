Среди профессионалов в сфере промышленного строительства в Казани разыграют более 44 млн рублей

Фото: Максим Платонов (архив)

Призовой фонд Международного чемпионата профессионального мастерства в сфере промышленного строительства, который пройдет в Казани этой осенью, составит 44,1 миллиона рублей, из них 12 миллионов — призовой фонд Студенческой лиги. Об этом сообщил секретарь оргкомитета чемпионата Андрей Голованов.

— Чемпионат будет развиваться по трем ключевым направлениям: первое — это конкурсная часть по 20 номинациям, второе — деловая программа, куда будут приглашены представители власти, бизнеса, эксперты, третье — это такой сюрприз для всех гостей — интерактивно-выставочная часть, она будет совершенно современной и интересной. На ней посетители смогут узнать об истории строительной отрасли России, о строительных комплексах компаний и тех стран, представители которых будут принимать участие в чемпионате, — уточнил Голованов.

Как рассказал гендиректор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров, в этом году в чемпионате представлены 20 номинаций, две из которых новые — это командная номинация «Монтаж стальных и железобетонных конструкций» и индивидуальная «Электросварщик ручной сварки». Кроме того, для независимых специалистов появилась возможность участия в личном зачете.

— Победители получат не только финансовую поддержку, но и возможность отправиться в путешествие по нашей стране в рамках программы, которую мы реализуем вместе с Ростуризмом и Росмолодежью, программа называется «Больше, чем путешествие». Кроме того, они смогут пройти образовательные курсы от мастерской управления «Сенеж», — сказал Комиссаров.

Фото: rsv.ru

Соглашение о сотрудничестве и проведении II Международного чемпионата профессионального мастерства в сфере промышленного строительства подписали на ПМЭФ президент Татарстана Рустам Минниханов, министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин и гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

Как рассказал первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Алексей Фролов, Казань полностью готова к проведению Международного чемпионата профессионального мастерства в сфере промышленного строительства. В Деревне Универсиады зарезервировано около 1 000 номеров для принятия участников и гостей мероприятия.



Первый замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Александр Ломакин рассказал, что одним из ключевых событий Международного чемпионата профессионального мастерства в сфере промышленного строительства станет создание Студенческой лиги.



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Эмиль Зиянгиров