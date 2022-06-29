Эксперт: цены на кофе из Европы выросли в России в два раза, из Латинской Америки — на 15—30%

«Мало того, что цены выросли, многие из них — конечно, не все — уходят с рынка»

Цены на кофе, привозимый из Европы, поднялись в два раза. Подорожал и продукт из Латинской Америки, но там рост цен составил 15—30%. Об этом «Реальному времени» рассказал совладелец и гендиректор кафе «Сказка», председатель правления Ассоциации рестораторов и отельеров Татарстана Михаил Шарипов.

— Первый поставщик — это Европа. Естественно, Европа кофе не выращивает, там его просто качественно обжаривают. Оттуда кофе поставляют австрийцы, типа Julius Meinl, итальянцы, типа Lavazza, швейцарцы — Nespresso. У них цены выросли в два и более раз. Мало того, что цены выросли, многие из них — конечно, не все — уходят с рынка, — поделился собеседник издания.

Фото: Ринат Назметдинов

По словам Шарипова, сильнее всего пострадали те компании, которые покупают кофе в Европе. Здесь каждый ресторатор самостоятельно решает, как поступить в этой ситуации. Если у заведения есть необходимый запас прочности, цены для потребителей не повышаются. В основном заведения стараются делать минимальную наценку и жертвуют прибылью, чтобы сохранить цены и не потерять клиентов.

Изменение цен, как рассказал собеседник издания, это крайний случай, которым пользуется малое количество заведений.

Те, кто закупает кофейные зерна из Африки и Латинской Америки, пострадали меньше

— Есть и другой кластер. Это те, кто брал зерна из Латинской Америки — Бразилии, и Африки. Там [ситуация обстоит] более-менее, то есть цены тоже выросли, но на 15—30%. Во-первых, вы знаете, случился неурожай [кофейных зерен], поэтому мировые цены в общем выросли. Но здесь тоже у всех все по-разному. [Те, кто закупает зерна] из Африки и Латинской Америки, пострадали меньше, — поделился Шарипов.

Фото: pxhere.com

В большом выигрыше, по словам нашего собеседника, оказались те компании, которые закупают зеленые зерна из Латинской Америки, Африки и Азии. Они сейчас испытывают настоящий бум. Дело в том, что к ним поступает дешевое и качественное сырье, которое можно самостоятельно обжаривать, а спрос на внутреннем рынке на такую продукцию очень высокий и снижаться не будет.

Также Шарипов отмечает и общий рост ресторанного бизнеса. Связан он с тем, что многие иностранные заведения ушли с рынка, а население все больше отдает предпочтение внутреннему туризму.

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Артем Гафаров