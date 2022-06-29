В Татарстане стартовал сбор первого урожая клубники

На прошлой неделе в хозяйствах татарстанских фермеров стартовал сбор урожая клубники, первые ягоды уже появились в продаже. Об этом «Реальному времени» рассказал зеленодольский бизнесмен, владелец бренда «Ягодная долина» Ильдар Ситдиков.

— Мы вышли на продажи в Альметьевске, там ежедневный сбор составляет около трех тонн в день. В принципе, сбор уже начался у всех наших коллег, на каждой плантации, — сказал он.

Ситдиков отметил, что в настоящее время поспела лишь клубника. По его словам, через две недели начнется сбор смородины, а вот малина будет еще не скоро.

— В этом году будет очень хороший урожай дикой земляники, потому что были сильные дожди и не было жары, — добавил бизнесмен.

Фото: предоставлено Ильдаром Ситдиковым

Напомним, недавно Ситдиков сообщил, что в этом году урожай клубники в Татарстане будет близок к рекордным показателям, несмотря на плохие климатические условия этой весны.

— В этом году была очень благотворная и хорошая зима, все наши посадки перезимовали отлично. Поэтому проблем нет. Но единственное, что беспокоит, — это затянувшаяся весна, из-за которой идет отставание по срокам почти на целых две недели. Но мы все равно ожидаем очень хороший урожай в районе 25 тонн с гектара, — заявил он.



Ситдиков рассказывал «Реальному времени», что в плане импорта и экспорта татарстанская клубника пользуется особым спросом и не имеет сильной конкуренции. Он также сообщил, что 50% выращенной в республике клубники поставляется в Москву. Он добавил, что ягоды пользуются огромным спросом и в самой Казани. Кроме того, одним из основных покупателей является Адыгея.

Максим Кокунин