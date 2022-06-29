На Казанском вертолетном заводе завершились испытания «Ансата», оборудованного для пожаротушения

Холдинг «Вертолеты России» госкорпорации «Ростех» оснастил «Ансат» оборудованием для пожаротушения, способным перевозить до тонны воды. Сертификационные летные испытания вертолета уже завершились.

Воздушное судно может ликвидировать точечное возгорание, набирая воду в любом открытом водоеме глубиной от 1,5 метра, например в ближайшей реке или бассейне. Водосливное устройство заполняется водой за 15—20 секунд.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Вода на очаг возгорания сбрасывается в режиме висения или в полете на скорости до 120 км/ч. В пресс-службе «Ростеха» отметили, что «Ансат» превосходит по маневренности тяжелые вертолеты, которые используются для тушения пожаров.

В декабре прошлого года «Реальное время» сообщало, что КВЗ получил контракт на поставку шести вертолетов Ми-8МТВ-1 для «Авиалесоохраны» стоимостью 3,2 млрд рублей. Четыре воздушных судна запланировали сдать в первом полугодии 2022 года, первые две машины уже передали ведомству.



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Татьяна Леухина