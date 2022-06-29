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На Казанском вертолетном заводе завершились испытания «Ансата», оборудованного для пожаротушения

15:13, 29.06.2022
На Казанском вертолетном заводе завершились испытания «Ансата», оборудованного для пожаротушения
Фото: rostec.ru

Холдинг «Вертолеты России» госкорпорации «Ростех» оснастил «Ансат» оборудованием для пожаротушения, способным перевозить до тонны воды. Сертификационные летные испытания вертолета уже завершились.

Воздушное судно может ликвидировать точечное возгорание, набирая воду в любом открытом водоеме глубиной от 1,5 метра, например в ближайшей реке или бассейне. Водосливное устройство заполняется водой за 15—20 секунд.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Вода на очаг возгорания сбрасывается в режиме висения или в полете на скорости до 120 км/ч. В пресс-службе «Ростеха» отметили, что «Ансат» превосходит по маневренности тяжелые вертолеты, которые используются для тушения пожаров.

В декабре прошлого года «Реальное время» сообщало, что КВЗ получил контракт на поставку шести вертолетов Ми-8МТВ-1 для «Авиалесоохраны» стоимостью 3,2 млрд рублей. Четыре воздушных судна запланировали сдать в первом полугодии 2022 года, первые две машины уже передали ведомству.

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Татьяна Леухина
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