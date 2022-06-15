Итоги дня: IKEA окончательно уходит из России, усиленная профилактика чумы, юбилейный XXV ПМЭФ
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за среду, 15 июня:
- IKEA избавится от производственных активов в России и продаст все четыре принадлежащих ей фабрики. Поиск новых владельцев для предприятий в Ленинградской, Кировской и Новгородской областях уже начался. Их может приобрести мебельная сеть Hoff.
- Олег Коробченко назначен вице-премьером Татарстана — министром промышленности и торговли республики. Указ подписан президентом региона Рустамом Миннихановым. Кандидатуру Коробченко для назначения на пост главы Минпромторга единогласно одобрили депутаты Госсовета Татарстана.
- Шестой кассационный суд общей юрисдикции в Самаре отменил решение Верховного суда Татарстана в отношении ареста счетов миллиардера Алексея Семина. Детали — в материале «Реального времени».
- В Санкт-Петербурге открылся XXV Петербургский международный экономический форум. Башкирская содовая компания представила стенд с анимированной упаковкой соды, которая путешествует в космосе, медитирует и проводит химические эксперименты. Одним из самых обсуждаемых событий стала робот Дуняша, которая продавала мороженое.
- Глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление о дополнительных мерах по профилактике чумы в России в связи с угрозой активизации ее природных очагов в стране и рисками завоза заболевания из неблагополучных в эпидемиологическом отношении государств. Она поручила оценить готовность госпиталей к первичным противоэпидемическим мероприятиям на случай выявления больного с подозрением на чуму.
- В Избирательный кодекс Татарстана введут новую норму о возможности электронного голосования с использованием системы ГАС «Выборы» на выборах и референдумах. Против в Госсовете республики проголосовала фракция КПРФ, а ее лидер Хафиз Миргалимов выступил с пламенной речью о невозможности контроля за ходом онлайн-голосования. Подробности — в материале «Реального времени».
- Татарстанская ООО «Гемонт», дочерняя компания турецкой Gemont, сообщила о намерении подать заявление о собственном банкротстве. Через 15 дней она обратится в Арбитражный суд Татарстана.
- В первом полугодии 2023 года россиянам станет массово доступна технология бесконтактной оплаты через QR-код, сформированный на смартфоне. Технологию внедрят для операционной системы Android, потому что она «более открытая».
- На фоне продовольственной инфляции парламентарии Татарстана собираются выступить за приостановку действия федеральной системы обязательной маркировки «Честный знак», охватывающей около 20 товарных групп — от пастеризованного молока до парфюмерной продукции. Основной аргумент — затраты на маркировку прибавляют к стоимости товаров 10%, что недопустимо. Мораторий могут ввести, если несколько регионов России поддержат эту инициативу вслед за Татарстаном. Подробнее — в материале «Реального времени».
- В Татарстане объявили штормовое предупреждение. Днем и вечером 16 июня и ночью 17 июня ожидаются грозы, град, сильные дожди и ливни. Порывы ветра могут достигать 15—20 м/с, локально — 24 м/с.
- Метеорологи не прогнозируют в Татарстане аномальной летней жары — температура воздуха в июле будет ниже климатической нормы. Что касается августа, то в этом месяце аномального повышения температуры воздуха ждать также не стоит — среднесуточная температура может составить около +18 °С. Зато сентябрь может удивить жаркой погодой.
- После шестичасового пожара в Алафузовском театре — арт-резиденции «Созвездия-Йолдызлык» возбудили уголовное дело в отношении неустановленных лиц по ст. 167 ч. 2 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». На данный момент выясняются все обстоятельства происшествия.
- Проект реконструкции ТРК «Кольцо» в Казани «застрял» на согласовании с градостроительным советом города из-за необходимости переоформить некоторые документы. Архитектор и сооснователь бюро «Хэдс Групп», которое создало будущий облик объекта, заявил, что процесс идет не самыми быстрыми темпами, так как в России не совсем благоприятная ситуация для масштабной реконструкции.
- Татарстан и Архангельская область на ПМЭФ подписали дорожную карту — план мероприятий по реализации ранее подписанного соглашения до 2024 года. Президент республики Рустам Минниханов подчеркнул необходимость активизировать работу между регионами. Также он поблагодарил губернатора Архангельской области Александра Цыбульского за поддержку интересов местной татарской общины.
- «Газпром» объявил о снижении прокачки газа по «Северному потоку» до 67 млн кубометров. Причина — вынужденная остановка еще одного газотурбинного двигателя Siemens на КС «Портовая».
- Проект, предусматривающий проведение работ по сохранению казанского памятника на улице Баумана, 27 — дома купца Маркова, прошел госэкспертизу. По решению собственника здания, московской компании «Аллегро Центр», здание реконструируют под апартаменты. Детали — в материале «Реального времени».
- Аномально холодный май отодвинул начало купального сезона в Татарстане — температура воды в Куйбышевском водохранилище вблизи Казани составляет пока +15 градусов Цельсия. Считается, что невредно купаться при температуре воды +20 градусов и выше. На сегодняшний день в Татарстане для купания оборудованы 25 пляжей, из них 15 — муниципальные. До конца июня планируется открыть еще 23 пляжа.
- Спад экономики России и уровень инфляции могут оказаться ниже текущих прогнозов. Власти готовятся в июне пересмотреть свои ожидания с учетом того, что страна проходит кризис лучше, чем прогнозировалось в начале марта, сообщил министр экономического развития России Максим Решетников.
Ключевые события 112-го дня специальной военной операции России на Украине:
- Минобороны России сообщило, что высокоточными ракетами большой дальности «Калибр» около города Золочев во Львовской области ликвидирован склад боеприпасов к переданным Украине странами НАТО иностранным образцам вооружений, в том числе к 155-мм гаубицам М777. В Николаевской области высокоточными ракетами воздушного базирования на военном аэродроме «Вознесенск» уничтожена авиационная техника ВСУ.
- Также около железнодорожных станций Доброполье, Покровск (ДНР) и Орловщина Днепропетровской области ликвидировано большое количество вооружения и военной техники из США и стран Европы. Они предназначались для украинской группировки на Донбассе.
- Президент России Владимир Путин обсудил специальную военную операцию с председателем КРН Си Цзиньпином. Российский лидер «изложил принципиальные оценки в отношении ситуации на Украине». Цзиньпин в свою очередь признал правомерность действий России «по защите коренных национальных интересов перед лицом созданных внешними силами вызовов ее безопасности».
- Жителя Набережных Челнов оштрафовали на 30 тысяч рублей по ч. 1 ст 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил России в целях защиты интересов страны и ее граждан). Мужчина опубликовал под видом достоверных данных видеоролик, содержащий ложные сведения о преступлениях, якобы совершенных российскими военными в Буче.
- Владимир Путин наградил орденом Жукова 239-й гвардейский танковый Краснознаменный орденов Суворова, Кутузова и Александра Невского Оренбургский казачий полк. Его он удостоился за «массовый героизм, отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите государственных интересов».
Татьяна ДеминаОбщество Татарстан
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