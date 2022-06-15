В Казани возбуждено уголовное дело о поджоге в Алафузовском театре

Фото: ГУ МЧС России по Татарстану

В Казани возбудили уголовное дело о поджоге здания Алафузовского театра, где располагается арт-резиденция «Созвездие–Йолдызлык». Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе Управления МВД России по городу.

Дело возбудили по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества» (ст. 167 ч. 2 УК РФ). На данный момент выясняются все обстоятельств случившегося.

Сообщение о пожаре в здании театра поступило 14 июня в 11.38. По данным ГУ МЧС России по Татарстану, произошло возгорание в чердачном помещении с переходом на кровлю. Самостоятельно эвакуировались порядка 80 человек.



Фото: ГУ МЧС России по Татарстану

Пожар потушили лишь спустя шесть часов после поступления сообщения о возгорании. Открытое горение удалось ликвидировать лишь в 17.54.



Прокуратура Казани организовала проверку по факту возгорания здания театра. Надзорное ведомство с участием специалистов оценит соблюдение требований пожарной безопасности и при наличии оснований примет меры реагирования. В МЧС добавили, что причину пожара установят дознаватели Государственного пожарного надзора.



Дарья Акимова