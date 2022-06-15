Hoff готов рассмотреть возможность покупки площадей уходящей из России IKEA

Фото: Олег Тихонов (архив)

Мебельная сеть Hoff готова рассмотреть возможность покупки производственных и аренды торговых площадей сокращающего свое присутствие в России шведского ретейлера IKEA в случае соответствующего предложения. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на гендиректора сети Максима Гришакова.

По его словам, у обеих компаний много точек пересечения, таких как регионы присутствия и одни и те же торговые центры. Гришаков отметил, что покупка активов входит в стратегию развития и открытия новых точек Hoff.

Он добавил, что любой крупный игрок на российском рынке вынужден пересматривать и адаптировать свою стратегию в связи с сокращением бизнеса шведской компании в стране.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сегодня IKEA объявила, что избавится от производственных активов в России и продаст все четыре принадлежащие ей фабрики. В компании пояснили, что решили «сократить масштаб бизнеса» в России. Сотрудников ждет «оптимизация». Торговые центры МЕГА, принадлежащие IKEA, продолжат работу в России — один из них расположен в Казани.

Дарья Акимова