Башкирская содовая компания на стенде ПМЭФ разместила анимированную упаковку соды, которая летает в космосе

Фото: скриншот видео РБК

В Санкт-Петербурге открылся XXV Петербургский международный экономический форум. В нем участвует Башкирская содовая компания, на стенде которой гостей встречает анимированная упаковка соды.

Коробка приветствует участников ПМЭФ фразами «Добрый день!» и «Привет!». Затем анимированный персонаж проводит эксперименты — синтезирует вещества в колбах и пробирках и помешивает неизвестные ингредиенты в миске на фоне природных пейзажей Башкирии. Также в мини-фильме можно увидеть Конгресс-холл Торатау в Уфе.

Анимированная пачка соды также летает в позе лотоса на фоне, а затем оказывается в космическом пространстве, сообщает РБК.

На Петербургском международном экономическом форуме Башкирия планирует заключить более 30 инвестиционных соглашений. Официальную делегацию республики на мероприятии возглавляет ее глава Радий Хабиров.

В числе основных документов, которые Башкирия планирует подписать на форуме, есть дорожная карта с КАМАЗом о развитии промышленного парка в Туймазинском районе республики, межрегиональное соглашение о развитии туристического проекта «Большой Урал» и другие.



Татьяна Демина