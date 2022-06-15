В Минэкономразвития заявили, что Россия проходит кризис лучше, чем предполагалось в начале марта

Спад экономики России и уровень инфляции могут оказаться ниже текущих прогнозов. Власти готовятся в июне пересмотреть свои ожидания с учетом того, что страна проходит кризис лучше, чем прогнозировалось в начале марта. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.



— Пока рано говорить о каких-то конкретных цифрах, потому что мы договорились, что мы в конце июня с учетом всех принятых сейчас мер и оценки их работы переоценим и этот год, и следующий, — приводит «Интерфакс» его слова.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

В конце апреля председатель Счетной палаты страны Алексей Кудрин заявил, что Россия в ближайшие полтора-два года будет жить в очень сложной ситуации. По его словам, инфляция в стране в 2022 году превысит 20%, в 2023-м — более 6%.

Татьяна Леухина