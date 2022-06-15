«Они не торопятся, потому что ситуация «неважнецкая»: Хайруллины отложили реконструкцию «Кольца» в долгий ящик

Проект реконструкции торгово-развлекательного центра «Кольцо» в Казани «застрял» на согласовании с градостроительным советом Казани из-за необходимости переоформить некоторые документы. Об этом «Реальному времени» рассказал Владислав Куликовский, архитектор и сооснователь бюро «Хэдс Групп», которое создало будущий облик ТРК.

Он также обратил внимание на то, что сейчас в стране не совсем благоприятная ситуация для масштабной реконструкции, поэтому процесс согласования с властями Казани идет не самыми быстрыми темпами.

— Ситуация неблагоприятная — кризис. Еще там нужно какие-то документы переоформить. Они не торопятся, потому что ситуация «неважнецкая», — рассказал Куликовский.

Фото: headsgroup.ru

Вчера представитель ГК «Эдельвейс» Алина Зайнетдинова рассказала нашему изданию, что при благоприятном исходе событий о начале реконструкции «Кольца» можно говорить не раньше марта 2023 года. Но начнется она не раньше того момента, когда эскиз будет согласован.



— Пока не пройдем этот этап, мы не сможем начать рабочий проект и его экспертизу. На все это нам необходимо будет еще как минимум год, — рассказала Зайнетдинова.



Напомним, в декабре 2020 года после определенных доработок президент Татарстана Рустам Минниханов одобрил проект реконструкции торгового центра. Согласно новому варианту, здание «Кольца» планируется окутать металлической сетчатой «вуалью» белого цвета, а также расширить площади на 10% — до 94 тыс. кв. м, благоустроить вокруг торгового комплекса зеленую зону.

Фото: headsgroup.ru

Вместе с тем архитекторы решили восстановить объемы стоявших на месте торгово-развлекательного центра «Музуровских номеров», здания Татпотребсоюза и двух жилых домов, но в современном прочтении. Предполагалось, что днем здание будет выглядеть индустриально, а ночью благодаря подсветке через «сетку» будут проступать силуэты старых зданий.



Артем Гафаров