Сегодня в Татарстане ожидается до -19 градусов
На дорогах гололедица
Сегодня в Татарстане будет облачная с прояснениями погода. Днем преимущественно без осадков. Такой прогноз дали в Гидрометцентре РТ.
Ветер северо-западный: утром 9—14 м/с, местами с порывами 16—21 м/с, днем 6—11 м/с. Максимальная температура воздуха днем составит от -14 до -19 градусов. На дорогах гололедица.
В Казани сегодня ожидается -16... -18 градусов. Преимущественно без осадков.
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