Сегодня в Татарстане ожидается до -19 градусов

На дорогах гололедица

Фото: Реальное время

Сегодня в Татарстане будет облачная с прояснениями погода. Днем преимущественно без осадков. Такой прогноз дали в Гидрометцентре РТ.

Ветер северо-западный: утром 9—14 м/с, местами с порывами 16—21 м/с, днем 6—11 м/с. Максимальная температура воздуха днем составит от -14 до -19 градусов. На дорогах гололедица.

В Казани сегодня ожидается -16... -18 градусов. Преимущественно без осадков.

Галия Гарифуллина