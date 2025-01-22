В Узбекистане запустят онлайн-курсы по русскому языку для будущих трудовых мигрантов

Фото: Максим Платонов

С 27 января Агентство миграции Узбекистана запускает бесплатные онлайн-курсы по изучению русского языка для соотечественников, желающих работать в России. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства, курсы помогут подготовиться к сдаче экзамена для получения трудового патента всего за месяц.

Для участия в курсах необходимо зарегистрироваться, что открывает возможность освоить язык для работы и интеграции в российское общество. Ранее Агентство сообщило, что трудоустройство граждан Узбекистана в России в рамках организованного набора в 2024 году увеличилось в 4,2 раза, составляя 123,7 тыс. человек.

При этом общее число трудовых мигрантов из Узбекистана в России, включая самостоятельное трудоустройство, сократилось до порядка 700 тыс. человек.

Напомним, что Казанский федеральный университет стал единственным вузом в Татарстане, который получил право проводить экзамены для мигрантов по русскому языку, истории России и основам законодательства.



Анастасия Фартыгина