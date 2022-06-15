Татарстанская «дочка» компании «Гемонт» собирается подать на собственное банкротство

Фото: Роман Хасаев

ООО «Гемонт», дочерняя компания турецкой Gemont, сообщила о намерении подать заявление о собственном банкротстве. Такая информация размещена в системе «СПАРК-Интерфакс».

Сообщение об этом появилось сегодня, по истечении пятнадцати календарных дней с даты его публикации иск о банкротстве будет направлен в Арбитражный суд Татарстана.

Напомним, в конце мая у ООО «Гемонт» в Нижнекамске сменился гендиректор. Вместо Акташа Мухиттина завод возглавил Хайдар Керим Четин.

А в начале июня СИБУР решил расторгнуть контракт с «Гемонтом» по строительству установки этилена ЭП-600 на ПАО «Нижнекамскнефтехим» из-за того, что подрядчик не сможет вести работы по графику. Данное решение принято с целью сохранения плановых сроков строительства, а расторжение контракта будет завершено в течение месяца



«Гемонт» основан в 1991 году. Среди других проектов, реализованных компанией, — проект гидроочистных сооружений ТАНЕКО, проект модернизации КГПТО «ТАИФ-НК» и другие.