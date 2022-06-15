Электронное голосование «пропишут» в Татарстане

Депутаты Госсовета Татарстана готовят законодательную почву для введения электронного голосования на выборах в республике

В Избирательный кодекс Татарстана введут новую норму о возможности электронного голосования с использованием системы ГАС «Выборы» на выборах и референдумах. Сегодня парламентарии республики одобрили в первом чтении законопроект «О внесении изменений в Избирательный кодекс Республики Татарстана», взяв его за основу. Против проголосовала фракция КПРФ, а ее лидер Хафиз Миргалимов выступил с пламенной речью о невозможности контроля за ходом онлайн-голосования. Подробнее — в материале «Реального времени».

«75% избирателей сомневаются в достоверности такого голосования»

Законопроект о введении электронного голосования на выборах разработал Комитет Госсовета Татарстана по государственному строительству и местному самоуправлению. Первые эксперименты по применению дистанционного электронного голосования (ДЭГ) уже проходили в российских регионах в рамках федерального законодательства, но последнее слово в переходе на ДЭГ остается за регионами. Как сообщил председатель комитета Альберт Хабибуллин, решение о проведении электронного голосования будет приниматься избирательной комиссией по согласованию с ЦИК РФ.

Дистанционное электронное голосование можно будет проводить с использованием Государственной автоматизированной системы (ГАС) «Выборы» и республиканской государственной информационной системы. Сроки проведения ДЭГ, используемые государственные информационные системы, условия участия избирателя, а также порядок будут определяться избирательными комиссиями на местах.

Как сообщил председатель комитета Альберт Хабибуллин, решение о проведении электронного голосования будет приниматься избирательной комиссией по согласованию с ЦИК РФ. Фото: gossov.tatarstan.ru

Глава ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев пояснил, что этот законопроект регламентирует лишь возможность для применения, а не обязанность. По его словам, в этом году электронное голосование на назначенных в сентябре дополнительных выборах в Госсовет применяться не будет, так как законопроект проходит обсуждения. Уже сейчас из законопроекта удалена норма о двойном волеизъявлении, то есть избиратель не сможет отозвать свой голос и проголосовать еще раз, как это было в Москве.

— В рамках подготовки ко второму чтению мы можем продолжить обсуждения на площадке ЦИК Татарстана, — предложил он.

С яркой протестной речью выступил глава фракции КПРФ Хафиз Миргалимов.



— Вот уже 30 лет мы барахтаемся с выборным законодательством, не проходит ни одной кампании, чтобы не вносились изменения, — возмутился он. — Что-то мы можем поддержать, что-то принять к сведению, но в целом наша партия не поддерживает изменения, которые вносят федералы. Конечно, можно сказать, что прогресс не стоит на месте, идет дальше, повсеместно вводится цифровизация, которая упрощает жизнь. Покупки можно делать, не сходя с дивана, учиться удаленно. К чему мы призываем наших граждан? Лениться? — недоумевал он.

Главный риск он видит в кибератаках:

— Любой сбой в электронной системе, постоянные кибератаки на государственные серверы — и все достижения могут превратиться в пыль. Где-то цифровизация уместна, но только не в случае реализации конституционных прав на выборах. Голосование — это не формальность, а гражданский долг, — воскликнул Миргалимов.

С яркой протестной речью выступил глава фракции КПРФ Хафиз Миргалимов. Фото: gossov.tatarstan.ru

По его словам, «75% избирателей сомневаются в достоверности такого голосования».

— Нарушается открытость и прозрачность голосования. Невозможно подсчитать бюллетени, так как программа закладывается программистом. Должен торжествовать закон, а не электронные формы программирования, — с недоверием отнесся глава фракции КПРФ к новым поправкам.

Надо доверять

Подвел черту под обсуждением спикер Госсовета Фарид Мухаметшин.

— Я считаю, что нельзя загодя обвинять избирателя в подтасовке и оказывать недоверие еще не состоявшимся выборам. Думаю, что мы обгоняем время, — сказал он, напомнив, что и при прежней системе голосования были вбросы бюллетеней.

Мухаметшин признался, что были опасения еще на прошлых выборах.

— Специально выезжал в Москву в Госдуму, объяснял, что надо заранее готовить население. Тем более в сельской местности, где живет около 1 млн человек. Бабушки и дедушки по 70 лет, им надо iPad и iPhone иметь, да еще на «Госуслуги» зайти, — перечислял он. По его словам, тогда удалось убедить федеральные власти разрешить голосовать и удаленно, и на участке.

Поправки будут приниматься до 15 июля. Поиск решений по внедрению электронного голосования продолжается.