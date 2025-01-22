Минобороны России и Узбекистана подписали план сотрудничества на 2025 год

Фото: Дарья Пинегина

Министры обороны России и Узбекистана подписали новый план военного сотрудничества на 2025 год, который включает 50 совместных мероприятий. Документ был подписали в Ташкенте в ходе официального визита российского министра обороны Андрея Белоусова. Об этом сообщили в РИА «Новости».

В рамках подписанного плана также предусмотрена программа стратегического партнерства между двумя странами в области обороны на 2026-2030 годы. Подписи под документами поставили главы военных ведомств России и Узбекистана.

По информации российского военного ведомства, план на 2025 год охватывает все направления деятельности министерств обороны двух стран, что свидетельствует о стремлении к дальнейшему укреплению оборонного сотрудничества.

Напомним, что в Кремле президенты России и Ирана, Владимир Путин и Масуд Пезешкиан, подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который должен вывести отношения двух стран на новый уровень.



Анастасия Фартыгина