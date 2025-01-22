Трамп заявил о возможности введения новых санкций против России

Президент США Дональд Трамп заявил о возможности введения новых санкций против России, если российское руководство откажется от переговоров по урегулированию конфликта на Украине, сообщили в РИА «Новости».

В ходе пресс-конференции в Белом доме он подтвердил, что последствия могут возникнуть, если диалог между сторонами не будет установлен.

— Звучит вероятно, — сказал Трамп.

Москва не раз подчеркивала свою готовность к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на любые переговоры с Россией. Президент России Владимир Путин уточнил, что для начала переговорного процесса Киеву необходимо отменить декрет, запрещающий такие контакты.



Накануне президент России Владимир Путин в ходе беседы с лидером КНР Си Цзиньпином заявил о готовности Москвы к переговорам с Вашингтоном по украинскому конфликту. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков на брифинге для журналистов.

Анастасия Фартыгина