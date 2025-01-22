В Казани временно изменили движение троллейбусов из-за повреждения контактной сети
В Казани на участке улицы Халева под мостом произошло повреждение контактной сети, из-за чего троллейбусные маршруты №6, 8 и 12 временно следуют только до Танкового кольца.
На месте инцидента работают аварийные службы МУП «Метроэлектротранс», которые занимаются устранением неполадок.
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