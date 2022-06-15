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Минобороны России сообщило об уничтожении склада боеприпасов НАТО в Львовской области

11:23, 15.06.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Минобороны России сообщило об уничтожении склада боеприпасов НАТО в Львовской области
Фото: кадр видео Минобороны России

У Золочева во Львовской области российские ракеты «Калибр» уничтожили склад боеприпасов с переданными Украине странами НАТО вооружениям, в том числе к гаубицам М777. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Авиатехнику ВВС Украины ликвидировали ракетным ударом по военному аэродрому «Вознесенск» в Николаевской области. У станций Доброполье и Покровск в ДНР и Орловщина в Днепропетровской области уничтожили большое количество вооружения и военной техники из США и европейских стран, доставленных для украинской группировки на Донбассе.

Ракетные войска и артиллерия России поразили за сутки 313 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, передает ТАСС.

«Реальное время» продолжает следить за развитием событий вокруг специальной военной операции на Украине. Вся важная информация — в сюжете интернет-газеты.

Татьяна Леухина
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