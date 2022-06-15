Метеорологи не прогнозируют в Татарстане аномальной летней жары

Фото: Максим Платонов

По прогнозам Росгидромета, температура воздуха в июле в Татарстане будет ниже климатической нормы. Об этом сообщил профессор института экологии и природопользования, заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрий Переведенцев.



Он отметил, что ведущую роль в создании совсем не жаркого второго летнего месяца будут играть арктические массы. При этом Юрий Переведенцев подчеркнул, что прогноз российских метеорологов сделан ранней весной и картина вполне еще может поменяться.

— Чтобы этот прогноз оправдался, необходимы арктические вторжения — они приносят холод. Но летом, в июле, они, эти воздушные массы, быстро прогреваются, они сухие. Либо с северо-запада к нам будут приходить циклоны, а это неустойчивость погоды, дожди и так далее. Но маловероятно, чтобы майская ситуация повторилась и в июле, всего через один месяц. Для этого необходимы барициркуляционные условия. Будем надеться, что у нас все же будет жаркая погода, — сказал он.

Фото: realnoevremya.ru

Что касается августа, то в этом месяце аномального повышения температуры воздуха ждать, с учетом прогнозов, не стоит. Среднесуточная температура может составить около +18°С. Зато сентябрь, отметил Переведенцев, может удивить жаркой погодой.

Что касается ближайших 10 дней, то температурный фон будет выше климатической нормы на 2—3 градуса. Однако с четверга из-за вхождения на территорию республики циклона с Северо-Западного региона немного похолодает — до воскресенья температура воздуха будет ниже нормы. К тому же ожидаются осадки, но, по словам профессора КФУ, не очень сильные.

Лето в России обещает быть «медовым» — теплым и безветренным, с умеренной влажностью, чередованием солнечных дней со скоротечными ливнями, прогнозировал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, наступивший климатический сезон станет весомой компенсацией за «провалившуюся» холодную весну.



Ангелина Панченко