Водоемы в Татарстане пока непригодны для купания, но пляжи готовы
Аномально холодный май отодвинул начало купального сезона в республике. Доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Тимур Аухадеев сообщил, что на данный момент температура воды в Куйбышевском водохранилище вблизи Казани составляет пока +15 градусов Цельсия.
— Считается, что не вредно купаться при температуре воды в +20 градусов и выше. Для нынешнего периода температура воды должна составлять +17,5 градуса, а климатической нормы в +20 достигать к 21 июня, — заявил он.
Также он отметил, что максимальной температуры воды при климатической норме стоит ожидать к середине июля.
Формально купальный сезон открылся 1 июня. Несмотря на холодную погоду, с начала лета в Татарстане во время купания в необорудованных местах погибли четыре человека — в их числе один ребенок.
На сегодняшний день в Татарстане для купания оборудованы 25 пляжей, из них 15 — муниципальные, о чем сообщило ГУ МЧ РФ по РТ. До конца июня планируется открыть еще 23. В том числе появится новый городской пляж в Елабуге — он расположится недалеко от причала и будет шириной в 350 метров, с гаванью для катеров.
В районах и городах Татарстана открыты десять муниципальных пляжей, которые оборудованы для купания:
- пляж «Мандарин» на Каме в Камских Полянах Нижнекамского района;
- пляж «Кама» в поселке Красный Ключ Нижнекамского района;
- пляж «Заинск-2» в Заинске;
- пляж «Нижнее озеро» в Лениногорске;
- пляж «Городское озеро» в Альметьевске;
- пляж «Аквапарк» в пгт. Карабаш Бугульминского района;
- пляж на Каме в пгт. Алексеевское;
- пляж в Васильево Зеленодольского района;
- пляж в деревне Красный Яр Зеленодольского района;
- пляж «Камское море» в Лаишево.
В столице Татарстана для купания доступны пять муниципальных пляжей:
- «Озеро Комсомольское»;
- «Озеро Большое Лебяжье»;
- «Нижнее Заречье»;
- «Локомотив»;
- «Озеро Глубокое».
Еще восемь пляжей оборудованы на территории татарстанских баз отдыха и санаториев:
- пляж б/о «Нептун» в Бугульминском районе;
- пляж б/о «Чайка 2» в Бугульминском районе;
- пляж б/о «Дружба» в Бугульминском районе;
- пляж б/о «Чайка» в Бугульминском районе;
- пляж б/о «Ивушка» в Бугульминском районе;
- пляж б/о «Бережок» в Лаишевском районе;
- пляж санатория «Лесная сказка» в Тукаевском районе;
- пляж санатория «Радуга» в Елабужском районе.
Два пляжа в Татарстане работают на территории детских оздоровительных лагерей:
- пляж ДОЛ «Олимпия» в Бугульминском районе;
- пляж СОК «Буревестник» в Елабужском районе.
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