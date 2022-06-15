Водоемы в Татарстане пока непригодны для купания, но пляжи готовы

Фото: Ринат Назметдинов

Аномально холодный май отодвинул начало купального сезона в республике. Доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Тимур Аухадеев сообщил, что на данный момент температура воды в Куйбышевском водохранилище вблизи Казани составляет пока +15 градусов Цельсия.

— Считается, что не вредно купаться при температуре воды в +20 градусов и выше. Для нынешнего периода температура воды должна составлять +17,5 градуса, а климатической нормы в +20 достигать к 21 июня, — заявил он.

Также он отметил, что максимальной температуры воды при климатической норме стоит ожидать к середине июля.

Фото: Ринат Назметдинов

Формально купальный сезон открылся 1 июня. Несмотря на холодную погоду, с начала лета в Татарстане во время купания в необорудованных местах погибли четыре человека — в их числе один ребенок.

На сегодняшний день в Татарстане для купания оборудованы 25 пляжей, из них 15 — муниципальные, о чем сообщило ГУ МЧ РФ по РТ. До конца июня планируется открыть еще 23. В том числе появится новый городской пляж в Елабуге — он расположится недалеко от причала и будет шириной в 350 метров, с гаванью для катеров.

В районах и городах Татарстана открыты десять муниципальных пляжей, которые оборудованы для купания:

пляж «Мандарин» на Каме в Камских Полянах Нижнекамского района;

пляж «Кама» в поселке Красный Ключ Нижнекамского района;

пляж «Заинск-2» в Заинске;

пляж «Нижнее озеро» в Лениногорске;

пляж «Городское озеро» в Альметьевске;

пляж «Аквапарк» в пгт. Карабаш Бугульминского района;

пляж на Каме в пгт. Алексеевское;

пляж в Васильево Зеленодольского района;

пляж в деревне Красный Яр Зеленодольского района;

пляж «Камское море» в Лаишево.

В столице Татарстана для купания доступны пять муниципальных пляжей:

«Озеро Комсомольское»;

«Озеро Большое Лебяжье»;

«Нижнее Заречье»;

«Локомотив»;

«Озеро Глубокое».

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Еще восемь пляжей оборудованы на территории татарстанских баз отдыха и санаториев:

пляж б/о «Нептун» в Бугульминском районе;

пляж б/о «Чайка 2» в Бугульминском районе;

пляж б/о «Дружба» в Бугульминском районе;

пляж б/о «Чайка» в Бугульминском районе;

пляж б/о «Ивушка» в Бугульминском районе;

пляж б/о «Бережок» в Лаишевском районе;

пляж санатория «Лесная сказка» в Тукаевском районе;

пляж санатория «Радуга» в Елабужском районе.

Два пляжа в Татарстане работают на территории детских оздоровительных лагерей:

пляж ДОЛ «Олимпия» в Бугульминском районе;

пляж СОК «Буревестник» в Елабужском районе.

Дарья Пинегина, Ангелина Панченко