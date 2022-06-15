«Честный знак» не оправдал себя в цене: маркировку отправят на каникулы?

Парламент Татарстана выступил за мораторий на маркировку товаров, так как она привела к росту цен

На фоне продовольственной инфляции парламентарии Татарстана собираются выступить за приостановку действия федеральной системы обязательной маркировки «Честный знак», охватывающей около 20-ти товарных групп (от пастеризованного молока до парфюмерной продукции). Как выяснило «Реальное время», на 32-ю сессию Госсовета РТ, которая открылась сегодня, вынесен законопроект о введении пятилетнего моратория на идентификацию товаров с помощью цифровых кодов. Основной аргумент — затраты на маркировку прибавляют к стоимости товаров 10%, что недопустимо. Мораторий могут ввести, если несколько регионов России поддержат эту инициативу вслед за Татарстаном.

Москва «спустила» маркировку на суд регионов

Работу национальной системы цифровой маркировки товаров «Честный знак», введенной с боем из-за яростного сопротивления российских производителей, могут временно поставить на паузу. Разворот в государственном регулировании торговой деятельности в стране последовал в связи с подготовкой нового федерального закона №104089-8 «О приостановлении действия пунктов 3.1 — 3.5 части 1 статьи 5 Федерального закона «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» (в части приостановления полномочий Правительства Российской Федерации в сфере маркировки). В повестке сессии Госсовета РТ этот вопрос идет 28-м пунктом.

Авторы проекта — депутаты фракции «Справедливая Россия» — предлагают приостановить полномочия правительства по утверждению перечня товаров, подлежащих обязательной маркировке, а также самих правил маркировки. По их замыслу, временное «отрешение» полномочий по маркировке избавит российских производителей от ненужных расходов.



Законопроект поступил на предварительное рассмотрение 20-ти субъектов России, и среди них оказался Татарстан, сообщили «Реальному времени» в аппарате Госсовета РТ. Согласно документу, на действие механизма системы маркировки может быть наложен мораторий на 5 лет — до 31 декабря 2027 года. Региональные парламентарии должны либо поддержать проект, либо отклонить.

Если законопроект наберет большинство голосов законодательных органов регионов, то систему маркировки «Честный знак» отправят на долгие каникулы. До сих пор другие регионы не выразили своей позиции по этому вопросу. Комитет Госсовета РТ по экономике уже рекомендовал республиканскому парламенту поддержать документ. Парламент Татарстана готовится направить положительный отзыв на проект, а еще ранее ввести мораторий предлагали в Минсельхозе РТ, ссылаясь на проблемы с маркировкой у перерабатывающих предприятий.

Фото: realnoevremya.ru

Против мороженщики и молочники

В случае принятия законопроекта, из системы маркировки на пятилетний срок могут выйти все участники: и те, кто уже вступил в «Честный знак» в 2019-2022 годах, и те, кто должен был вступить в 2023 году. Большинство уже понесли многомиллионные расходы на закупку и монтаж оборудования.

Первыми к системе присоединились производители товаров повседневного спроса. Так, с 1 марта 2019 года нанесение индивидуальных цифровых кодов стало обязательным для производителей сигарет и папирос, а спустя 9 месяцев это требование было распространено на производителей автомобильных шин и покрышек, одежды, обуви и поставщиков духов и туалетной воды. Каждое изделие должно было быть промаркировано специальным цифровым кодом, при считывании которого потребитель может получить полную информацию о производителе и товаре.

С 1 июня 2021 года под требования маркировки попали производители мороженого и сыров. Как уже рассказывало «Реальное время», один из крупных производителей мороженого «Челны-Холод» вынужден был на два месяца останавливать производство для установки и отладки системы маркировки на конвейере, предварительно выпустив огромные партии мороженого на склад. В результате, цена стаканчика холодного лакомства выросла на 30%.

С 1 декабря 2021 года под маркировку «Честный знак» попала молочная продукция со сроком хранения 40 дней. По оценкам Минсельхоза РФ, затраты на маркировку составили 12,2 млрд руб., при этом 8,9 млрд руб. были направлены на приобретение оборудования. «Мое сугубо личное мнение — он не нужен, — рассказывал гендиректор Зеленодольского молочного комбината Ауфар Галиев в своем интервью. — За каждый QR-код мы платим очень большие деньги. И оборудование, конечно, европейское. Возникает вопрос: почему мы должны этим заниматься в сегодняшнее трудное время, почему бы эти деньги не потратить на что-то полезное для людей? А это десятки миллионов рублей! К тому же из-за сбоев программы «Честного знака» приходится останавливать линию». Но это не значит, что молочные потоки останутся без контроля. По словам Галиева, действует система контроля «Меркурий», которая отслеживает движение сырого молока.

Производитель мороженого «Челны-Холод» вынужден был на два месяца останавливать производство для установки и отладки системы маркировки на конвейере. Фото: centrosnab.su

С 1 июня этого года маркировка «Честный знак» стала обязательной еще и для производителей бутилированной воды. Не успели в нее войти лишь производители и поставщики велосипедов. Им установили срок до 1 июня 2023 года.

В подвешенном состоянии остались производители пива: для них дедлайн пока не определен. Впрочем, глава Пивной Ассоциации РТ Ренат Акчурин выразил уверенность в разговоре с «Реальным временем», что им удаться избежать затрат в связи с выходом федеральной инициативы. По его словам, контроль за качеством обеспечивается системой ЕГАИС, поэтому нет смысла в дублировании контроля за оборотом пива.

Госсовет РТ: дополнительная финансовая нагрузка недопустима

Действительно, комитет Госсовета Татарстана по экономике, инвестициям и предпринимательству рекомендовал парламенту поддержать законопроект о введении моратория на маркировку товаров на пять лет. Как заявил «Реальному времени» заместитель председателя комитета Ринат Гайзатуллин, ощутимые результаты от внедрения системы контроля «получили только компании, занятые в производстве оборудования и программного обеспечения процесса маркировки» (то есть разработчики и поставщики специальной дорогостоящей техники с зарубежными лазерными установками). Тогда как сами товаропроизводители и покупатели понесли «дополнительную нагрузку», что является «недопустимым».

— Проведение практического эксперимента и отладка системы маркировки товаров в ручном режиме в условиях экономических санкций представляется не только нецелесообразным, но и вредным для бизнеса. Поэтому в такой ситуации принято решение ввести мораторий на 5 лет — до 31 декабря 2027 года, — подчеркнул Гайзатуллин.

— В такой ситуации принято решение ввести мораторий на 5 лет — до 31 декабря 2027 года, — подчеркнул Гайзатуллин. Фото: gossov.tatarstan.ru

Но почему раньше федеральные власти не замечали этой нагрузки? По словам Рината Гайзатуллина, при введении системы маркировки операторы декларировали ее доступность, обещая минимальные, почти нулевые расходы на идентификацию одного изделия.

— Выступая перед президентом Татарстана, говорили, что затраты будут не более 1 рубля. Если бы расходы производителей, действительно, укладывались бы в один рубль, то кто бы возражал. Маркируйте каждую бутылку воды! — пояснил он.

Однако на практике оказалось, что маркировка прибавила 10% к розничной цене товара.

— Я считаю, что это очень дорого! Сегодня, когда недружественные страны прекратили сотрудничество с Россией, производители столкнулись не только с дефицитом упаковочных материалов, но и расходных средств для нанесения цифровых кодов. Они импортные, да еще и в разы выросли. Если завозить их через третьи страны, но они станут кратно дороже, почти «золотыми». Так нужно ли? — недоумевает Ринат Гайзатуллин.

«Этот законопроект должен пройти на «ура»

Впрочем, введение моратория назревало давно, так как согласия у производителей никто не спрашивал, что и вызвало недовольство. «И в прошлом году мы были против, — отметил Гайзатуллин. — Сами знаете, сколько раз эти проблемы обсуждали, но тогда нас убедили, что ради здоровья людей надо сохранить (контроль на потребительском рынке). Но получилось так, что выгоду получили те, кто создает программы и производит оборудование», — негодует он. Он уверен, что парламент Татарстана будет голосовать за введение моратория «двумя руками».

Но поддержат ли инициативу другие регионы? «Мы надеемся, что это законопроект должен пройти на ура. Я думаю, что из 85 регионов за этот законопроект проголосует подавляющее большинство, не менее три четверти субъектов. В конце концов, маркировку оплачиваем мы, потребители», — заключил замглавы парламентского комитета по экономике.

— Мы поддерживаем этот законопроект по очевидным причинам, — согласен с коллегой депутат Госсовета РТ Марат Галеев. — Мы не отрицаем необходимость действия системы маркировки. Но очевидно, что введение этого закона привело к дополнительным издержкам, а состояние нынешней ситуации, я думаю, объяснять не надо. Поэтому мы приняли решение отложить на 5 лет, и думаем, что татарстанские производители этому обрадуются, они точно «за».

Оператором системы «Честный знак» является Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). Это совместный проект USM Holdings Алишера Усманова, госкорпорации «Ростех» и компании «Элвис-плюс групп» пионера российской IT-индустрии Александра Галицкого. В пресс-службе ЦРПТ воздержались от комментариев по поводу эффективности работы системы. Но напомнили, что федеральное правительство сделало отсрочку на год для вхождения в систему обязательной маркировки для фермеров: молочную продукцию можно будет маркировать с 1 декабря 2023 года. Кроме того, Минпромторг предложил дать правительству России до 31 декабря 2022 года право в исключительных случаях не применять ответственность за нарушения требований маркировки. Правда, премьер-министр страны Михаил Мишустин, выступая с отчетом правительства в Госдуме заявил, что считает отмену маркировки товаров нецелесообразной.



«Союзнапитки»: эффекта не увидели

— На текущий момент индустрия пока не увидела реальных положительных результатов с точки зрения бизнеса, — заявил «Реальному времени» президент Союзв производителей соков, воды и напитков Максим Новиков (объединяет производителей упакованной бутилированной воды).

В отличие от пива производство бутилированной воды является низкомаржинальным, поэтому нанесение защитного кода в 50 копеек сильно бьет по стоимости бутылки воды, цена которой была не выше 20 рублей. Сейчас питьевая вода выросла в цене до 30-40 рублей, не говоря, уже о минеральной.

— Индустрия напитков одной из первых в пищевой отрасли была вовлечена в проект маркировки. Помимо базовых угроз в виде значительных затрат на реализацию проекта, в настоящее время наблюдаются существенные риски срыва поставок оборудования, запасных частей, расходных материалов, которые обеспечивают возможность тестирования нанесения кодов маркировки в рамках экспериментов или нанесения в обязательном режиме. Введение моратория позволит индустрии напитков избежать значительных затрат и сосредоточиться на преодолении кризисных явлений, которые наблюдаются в пищевой отрасли, — считает Новиков.

Введение моратория позволит индустрии напитков избежать значительных затрат и сосредоточиться на преодолении кризиса в отрасли, считает глава организации «Союзнапитки». Фото: gr-news.ru

В противном случае, возникнет угроза банкротства для некоторых компаний. «Что касается затрат, то согласно результатам исследования возможных последствий введения маркировки на упакованную воду, проведенного компанией Ernst&Young в 2020 году, при некоторых сценариях развития событий часть игроков рынка может обанкротиться, доходы государства снизятся, возрастет цена на продукцию. 90% производителей упакованной воды — это представители малого и среднего бизнеса. Для них введение маркировки приведет к снижению прибыли на 95%, что в разы увеличит риск их банкротства. Цена на упакованную воду может вырасти до 6-7%, а чистая прибыль снизится до 30 млрд рублей за 10 лет».

P.S. После выхода статьи поступил комментарий представителя Центра развития перспективных технологий — оператора Национальной системы цифровой маркировки «Честный знак». «Реальное время» приводит его полностью:

«Цифровая маркировка товаров не представляет угрозу ценового риска и не оказывает влияния на рост себестоимости. Это доказано на примере всех товарных групп, в которых она введена. В частности, по молочной продукции об этом говорится в докладе Научно-исследовательского финансового института Министерства финансов РФ к круглому столу в Госдуме о мерах господдержки развития молочной отрасли в РФ.

«Введение обязательной маркировки молочной продукции в 2021 году не оказало заметного влияния на рост себестоимости молочной продукции в целом по отрасли. Вклад данного фактора в рост себестоимости не может превышать 1%», — говорится в докладе НИФИ Минфина.

Более того, по подсчетам НИУ ВШЭ, стоимость маркируемой «молочки» растет медленнее, чем продукция, которая в маркировку еще не попала.

Отрасль упакованной воды после введения маркировки стала привлекательнее для инвестиций. Буквально несколько дней назад было объявлено об очередной крупной сделке на этом рынке — дочерняя структура АФК Система приняла решение приобрести производителя воды «Архыз». Представитель АФК Система сообщил, что на сделку повлияло снижение контрафакта в сфере производства воды.

Как отмечал Минпромторг России, снижения доли нелегального оборота удалось добиться благодаря маркировке во всех группах товаров, на которые она распространяется. Объем изъятой из незаконного оборота нелегальной продукции вырос в 1,5 раза. Только по сигаретам объем конфиската вырос на 80% — с 20 млн изъятых из незаконного оборота пачек в 2020 году до 36 млн пачек в 2021 году. А наибольшее снижение доли незаконного оборота, по данным экспертных организаций, зафиксировано по шинам и покрышкам — на 12%, парфюмерной продукции на 6%, лекарственным препаратам на 5,6%, обувным товарам на 4%, табачной продукции на 4,1%.

С учетом того, что 1% нелегального рынка табака — это 6,5 млрд руб. недополученных акцизов и НДС в бюджет, фискальный эффект от снижения незаконного рынка составил 27 млрд руб. дополнительных доходов. Легализовались 18 табачных фабрик и закрылись 26 нелегальных. За 2021 год количество розничных точек, легально торгующих табаком с соблюдением законодательства о маркировке, возросло на 33% — до 220 тысяч магазинов (в 2020 году — 167 тысяч).

Как отмечал премьер-министр Михаил Мишустин, маркировка стала единственным инструментом учета в стране. «Про маркировку сразу скажу. При таком снижении регуляторики в стране — которую мы полностью убрали — это единственное, что остается для того, чтобы мы учетную систему не разрушили. Учет и контроль. Не отойдем от маркировки», — говорил председатель правительства РФ, выступая с докладом перед депутатами Госдумы в апреле текущего года.

Для минимизации затрат на внедрение маркировки предусмотрены различные меры поддержки на федеральном уровне. В частности, для молочной отрасли предусмотрено льготное кредитование Минсельхоза России со ставкой от 1 до 5%, а также программы Фонда развития промышленности.

Кроме этого, правительством России принято решение предоставить фермерам дополнительное время на подготовку и ввести маркировку их продукции на год позже — с 1 декабря 2023 года. Также Минпромторг предложил наделить правительство правом в исключительных случаях не применять ответственность за нарушения требований маркировки добросовестными предпринимателями.

Для упрощения работы с маркировкой представителям малого бизнеса оператор системы разработал бесплатные сервисы — сервис электронного документооборота ЭДО.Лайт и мобильное приложение «Честный ЗНАК.Бизнес», которое заменяет сканер».