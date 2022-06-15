Кассационный суд снял арест со счетов миллиардера Алексея Семина

Шестой кассационный суд общей юрисдикции в Самаре отменил решение Верховного суда Татарстана в отношении ареста счетов миллиардера Алексея Семина. Данное постановление было опубликовано на сайте суда.



Что? Где? Когда и кто?



Начнем сначала, чтобы восстановить хронологию событий. В 2021 году в Казани было возбуждено уголовное дело о повреждении или уничтожении объектов культурного наследия: номеров Михайлова (ул. Лобачевского, №3/24) и здания Адмиралтейской конторы (ул. Карла Маркса, №17). Данные здания являются собственностью ООО «УК «Капитал-Траст-Инвест».

Далее следствие обращается в суд, и 2 ноября 2021 года Приволжский районный суд Казани накладывает арест на денежные счета, принадлежащие Алексею Семину.

Всего шесть счетов (как следует из постановления суда в Самаре) — в Сети проходит информация, что это около 91 млн рублей. С самого начала процесса компания заявляет о необоснованности претензий, о том, что не установлен характер повреждений и сами они не обозначены. Редакция также изучила все документы, доступные в публичной плоскости, и не нашла в них информацию о том, что именно было повреждено и в какой период.

Фото: Максим Платонов (комплекс Адмиралтейской конторы по ул. К. Маркса, д. 17)

Но продолжим по хронологии событий.

Далее защита Семина обжалует решение Приволжского районного суда. «Апелляционным постановлением Верховного суда Республики Татарстан от 21 декабря 2021 года постановление суда первой инстанции изменено, установлен срок наложения ареста на денежные средства Семина А.В. до 31 декабря 2021 года, указано на запрет Семину А.В. распоряжаться арестованным имуществом, в остальной части постановление оставлено без изменения».

Потом защита Семина идет дальше и обжалует данное решение в Самаре. И 24 мая 2022 года судья выносит решение и отменяет постановление Приволжского районного суда Казани и Верховного суда Республики Татарстан от 21 декабря 2021 года, передает «материалы дела на новое судебное рассмотрение в тот же суд в ином составе суда», то есть дело направили снова на рассмотрение в Приволжский районный суд.

«Реальное время» уже писало, что Шестой кассационный суд общей юрисдикции в Самаре отменил решение Верховного суда Республики Татарстан в отношении ООО «УК «Капитал-Траст-Инвест», которое касается комплекса Адмиралтейской конторы по ул. К. Маркса, д. 17 (объект культурного наследия федерального значения). Кассация указала на то, что при составлении протокола об административном правонарушении и постановления о привлечении к административной ответственности были допущены существенные нарушения и обстоятельства дела нуждаются во всестороннем, полном, объективном расследовании.

Шестой кассационный суд общей юрисдикции в Самаре дважды принял решение об отмене постановления Верховного суда Республики Татарстан, отправив их на новые рассмотрения.

Шестой кассационный суд общей юрисдикции в Самаре дважды принял решение об отмене постановления Верховного суда Республики Татарстан, отправив их на новые рассмотрения. Фото: sgpress.ru

А при чем тут Семин?!

— Была странна и удивительна позиция татарстанских судов, потому что практика по этому вопросу четко разъяснена и регламентирована, в том числе и Верховным судом России, и Шестым кассационным судом. Нет никаких признаков, чтобы можно было говорить о том, что памятники повреждены. Прошло уже более 9 месяцев расследования. Ни обвиняемых, ни подозреваемых в деле нет, — говорит адвокат Алексея Семина Рамиль Ахметгалиев. — Дело возбуждено против неустановленных лиц, обвинений не предъявлено, при этом наложен арест.

«А при чем тут Семин?» — это прослеживается и в постановлении суда кассационной инстанции от 24 мая 2022 года Самары: «В соответствии с ч. 1 ст. 401.15 УПК РФ основаниями отмены или изменения приговора, определения или постановления суда при рассмотрении дела в кассационном порядке являются существенные нарушения уголовного и (или) уголовно-процессуального закона, повлиявшие на исход дела».

Из постановления предельно ясно, что Алексей Семин не проходил по уголовному делу по факту повреждения путем проведения строительных работ объектов культурного наследия (здание Адмиралтейской конторы на ул. Карла Маркса, №17) — он «не является по данному уголовному делу подозреваемым, обвиняемым либо лицом, несущим по закону материальную ответственность за их действия».

Алексей Семин не проходил по уголовному делу по факту повреждения путем проведения строительных работ объектов культурного наследия (здание Адмиралтейской конторы на ул. Карла Маркса, №17).

Далее читаем решение суда в Самаре: «Принимая решение о разрешении наложения ареста на имущество Семина А.В., суд сослался на то, что тот является бенефициаром ООО «К*», вместе с тем ссылок на фактические обстоятельства, подтверждающие данный вывод, обжалуемые судебные решения не содержат». То есть доказательств нет, ущерба нет, подозреваемых нет — но как говорится, «вы держитесь».

«Таким образом, судебными инстанциями при принятии обжалуемых судебных решений фактически проигнорированы критерии наложения ареста на имущество лиц, не являющихся подозреваемыми, обвиняемыми или лицами, несущими по закону материальную ответственность за их действия, мотивы принятых решений не приведены, в связи с чем как постановление суда первой инстанции, так и апелляционное постановление не могут быть признаны соответствующими требованиям ч. 4 ст. 7 УПК РФ.

При таких обстоятельствах, констатируя наличие повлиявших на исход дела существенных нарушений уголовно-процессуального закона, допущенных судом первой инстанции, которые суд апелляционной инстанции оставил без внимания, суд кассационной инстанции приходит к выводу о необходимости отмены постановления суда первой инстанции и апелляционного постановления и передачи дела на новое судебное рассмотрение».

И в конце, так или иначе, у здравомыслящего человека возникает закономерный вопрос: «Почему арестовали счета Алексея Семина по данному делу? Не потому ли только, что он — Семин?»