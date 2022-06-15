В России вводят дополнительные меры из-за риска завоза чумы

Фото: Максим Платонов

Глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление о дополнительных мерах по профилактике чумы в России в связи с сохраняющейся угрозой активизации ее природных очагов на территории страны и рисков завоза заболевания из неблагополучных в эпидемиологическом отношении государств. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Главам регионов России рекомендовано обеспечить готовность органов исполнительной власти и медучреждений к мероприятиям, направленным на недопущение завоза, возникновения и распространения чумы с учетом эпидемиологических рисков активности природных очагов, расположенных на территории России.

— Провести оценку готовности госпитальной базы к проведению первичных противоэпидемических мероприятий на случай выявления больного с подозрением на чуму (актуальность схем оповещения, достаточность средств индивидуальной защиты, укладок для забора материала, дезинфекционных средств, лечебных и диагностических препаратов) в срок до 27 июня 2022 года, — гласит постановление главного санитарного врача России.

Скриншот

В ходе проведения специальной военной операции на Украине Министерство обороны России не раз рассказывало об американских биолабораториях, расположенных на украинской территории. По данным ведомства, в них по заказу Пентагона проводились работы с возбудителями сибирской язвы, туляремии, бруцеллеза, холеры, лептоспироза, африканской чумы свиней.



Татьяна Демина