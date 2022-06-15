В Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за ливней, града и шквалистого ветра

Фото: Максим Платонов (архив)

На Татарстан, в том числе и на Казань, надвигается непогода — сильные дожди и ветер. В связи с этим в республике объявлено штормовое предупреждение.

По прогнозу синоптиков, днем и вечером в четверг, 16 июня, и ночью в пятницу, 17 июня, местами в Татарстане ожидаются грозы, град, сильные дожди и ливни.

Жителей республики также предупреждают о шквалистом ветре. Его порывы могут достигать 15—20 м/с, локально — 24 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра Татарстана.

Фото: Максим Платонов

Сегодня в Татарстане ожидается переменная облачность. Днем и вечером местами возможны кратковременные дожди и гроза. Воздух прогреется до +24... +29 градусов.



Татьяна Демина