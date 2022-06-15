На ПМЭФ между Татарстаном и Архангельской областью подписана дорожная карта

Фото: пресс-служба президента Татарстана

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) Татарстан и Архангельская область подписали дорожную карту — план мероприятий по реализации ранее подписанного соглашения до 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба президента республики.

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский рассказал, что после предыдущей встречи с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым некоторые предприятия обоих регионов начали активное сотрудничество. Минниханов подчеркнул необходимость активизировать работу между регионами и поблагодарил коллегу за поддержку интересов местной татарской общины — в Архангельской области проживает 2 335 татар. В 2018 году в Архангельске открылась восстановленная мечеть.

Архангельская область поставляет в Татарстан целлюлозно-бумажную продукцию. Республика в свою очередь, — топливо, медицинское оборудование и инструменты. КАМАЗ предоставляет автомобили, включая шасси. У ПАО «Татнефть» в Архангельской области девять АЗС и нефтебаза. Судостроительная корпорация «Ак Барс» прорабатывает вопрос поставки судов ледового класса.

В апреле Татарстан и Архангельская область подписали четыре соглашения, в том числе в сфере высшего образования и IT. Как отметил тогда Минниханов на встрече с Цыбульским, у регионов есть хорошие возможности для совместной работы, в том числе в сферах цифровизации, развития онлайн-форм продвижения продукции, закупок и продаж, развития комфортной городской среды, образования и подготовки кадров.



Дарья Акимова