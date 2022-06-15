Московские стрит-ретейлеры приспособят под апартаменты историческое здание в центре Казани

Фото: Максим Платонов

Апартаменты вместо гостиницы

Проект, предусматривающий проведение работ по сохранению казанского памятника на улице Баумана, 27 — Дома купца Маркова, прошел госэкспертизу. По решению собственника здания, московской компании «Аллегро Центр», здание реконструируют под апартаменты.

Независимая экспертная комиссия во главе с заместителем гендиректора ООО «Проектреставрация» (Нижний Новгород) Ольгой Сундиевой изучила проектную документацию на ее соответствие требованиям государственной охраны объектов культурного наследия. Эксперты-реставраторы рассмотрели все представленные владельцем здания документы, провели консультации с авторами проекта предмета охраны, разработанного компанией «Велес НН».

Как указано в акте госэкспертизы, по Дому Маркова и ранее разрабатывалась научно-проектная документация. В 2012 году сотрудники «Проектного бюро Мастерская №1» провели на этом памятнике натурно-исторические исследования и создали эскизный проект реставрации. Собственник заявлял, что на момент покупки сооружение было в плачевном состоянии.

Собственник заявлял, что на момент покупки здание находилось в плачевном состоянии. Фото: Василий Иванов/kazanfirst.ru

Спустя 4 года свою проектную документацию по реставрации памятника разработал «Центр технического сопровождения в строительстве «ЭкспертПроектСтрой». Специалисты провели инженерно-техническое обследование надземных строительных конструкций и фундаментов, составили список первоочередных противоаварийных мероприятий, а собственники получили научно-реставрационный отчет, а также документ об инженерно-геологических изысканиях. В 2022 году третий проект по реконструкции здания провела фирма «Велес НН».

Комиссия сообщила, что цель проекта — «максимально возможное восстановление исторического облика памятника», а также, что «документация разработана в целях проведения работ по сохранению и приспособлению для современного использования объекта культурного наследия регионального значения». Основной работой станет восстановление фасадов исторического здания. Также будут воссозданы утраченные элементы лепного декора. Фасад и металлические ограждения балкона окрасят в изначальные цвета. Также в акте госэкспертизы указано, что «объект предполагается использовать в качестве апартаментов».

В положительном заключении эксперты указали, что разработанная проектная документация на проведение работ по сохранению Дома Маркова «соответствует требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия и рекомендуется к согласованию в установленном порядке».

Фото: Василий Иванов/kazanfirst.ru

От купеческого особняка до коммуналки

Исторический особняк на улице Баумана был построен в 1853 году для казанского купца Алексея Тимофеевича Маркова. Первоначально дом был двухэтажным. Но после того как в 1915 году его приобрел Петербургский столичный ломбард, архитектор Фердинанд Амлонг добавил к зданию еще два этажа. В то время это был один из немногих ломбардов, имевших филиалы в других городах России: Владимире, Екатеринбурге, Киеве, Нижнем Новгороде, Саратове и Казани.

После революции ломбард закрылся, а два верхних этажа купеческого дома были отданы под коммунальные квартиры, которые оставались здесь до 2002 года. На нижних этажах размещался Бауманский райисполком вместе со своими подразделениями вплоть до 1995 года, когда объединили Вахитовский и Бауманский районы. После этого больше 10 лет на территории здания шла реконструкция, которую ускорили к началу Универсиады. В настоящее время здание не эксплуатируется, за исключением левой части первого этажа, где работает аптека, а также одного помещения в подвале — там располагается магазин.

Тогда здание продавали как гостиницу площадью 4,1 тыс. кв. метров за 250 млн рублей. Эскиз из объявления о продаже

Затем собственником здания стало московское ЗАО «Аллегро Центр». В 2019 году фирма решила избавиться от этого актива, поскольку задолжала исполкому Казани за период с июня 2016 по июнь 2018 года плату за пользование земельным участком в сумме почти 4 млн рублей. Тогда же здание выставили на продажу как гостиницу площадью 4,1 тыс. кв. метров за 250 млн рублей. Продавец указал, что здание находится в процессе реконструкции, которая должна закончиться в третьем квартале 2020 года, но покупателя так и не нашли, да и ремонтные работы затянулись.

Минувшим летом реставрация памятника вылилась в судебное разбирательство. «Аллегро Центр» был вынужден судиться с тремя подрядными организациями. Генподрядчик, которому они принадлежат, предъявил ему претензии в части оплаты своих трудов. В самом «Аллегро Центре» считали, что подрядчики «получили средств на порядок больше, чем выполнили работ». Очевидно, теперь московская компания наймет новых реставраторов.



Московское ЗАО «Аллегро Центр» было зарегистрировано 16 июля 2012 года, руководитель — Илья Сергеевич Корин. Учредитель — Семен Юрьевич Пономарев, в собственности и в управлении которого еще около двух десятков фирм — все риелторские компании, некоторые — в стадии ликвидации. У компании основным видом деятельности указана аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. Основной упор компания делает на стрит-ретейл, почти все ее активы сосредоточены в Москве.



Ангелина Панченко