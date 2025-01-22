В России усилится контроль за охранной деятельностью

Фото: Олег Тихонов

Росстандарт утвердил новый ГОСТ, который устанавливает требования к охранным услугам на объектах с обязательными мерами антитеррористической защищенности. Об этом сообщили в пресс-службе агентства.

Стандарт, вступающий в силу с 1 марта 2025 года, направлен на устранение существующих пробелов в охранной деятельности и формирование более эффективной системы противодействия терроризму в России.

В рамках нового ГОСТа будут четко прописаны обязательные требования к частным охранным предприятиям, их структуре и руководящему персоналу. Также регламентирована дополнительная подготовка для охранников, что повысит качество оказываемых услуг.

— В стандарт включены обязательные требования к самой частной охранной организации, ее структуре и руководящему персоналу, а также непосредственно к алгоритму организации охранных мероприятий на объектах, подлежащих антитеррористической защищенности, — уточнил глава Росстандарта Антон Шалаев.



Анастасия Фартыгина