В России усилится контроль за охранной деятельностью
Росстандарт утвердил новый ГОСТ, который устанавливает требования к охранным услугам на объектах с обязательными мерами антитеррористической защищенности. Об этом сообщили в пресс-службе агентства.
Стандарт, вступающий в силу с 1 марта 2025 года, направлен на устранение существующих пробелов в охранной деятельности и формирование более эффективной системы противодействия терроризму в России.
- В рамках нового ГОСТа будут четко прописаны обязательные требования к частным охранным предприятиям, их структуре и руководящему персоналу. Также регламентирована дополнительная подготовка для охранников, что повысит качество оказываемых услуг.
— В стандарт включены обязательные требования к самой частной охранной организации, ее структуре и руководящему персоналу, а также непосредственно к алгоритму организации охранных мероприятий на объектах, подлежащих антитеррористической защищенности, — уточнил глава Росстандарта Антон Шалаев.
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