В Татарстане отремонтируют три общежития для студентов образовательных учреждений

Фото: Максим Платонов

В Татарстане в 2025 году запланирован капитальный ремонт трех общежитий учреждений среднего профессионального образования, сообщил министр образования и науки республики Ильсур Хадиуллин.

С 2020 года в республике действует программа капитального ремонта общежитий, в рамках которой уже было обновлено 33 объекта.

С начала этого года также стартовала федеральная программа ремонта, включая софинансирование из федерального бюджета, в частности в Набережночелнинском политехническом колледже.

Хадиуллин добавил, что сейчас прорабатывается вопрос строительства новых общежитий для Технического колледжа имени В.Д. Поташова, Зеленодольского судостроительного колледжа и Казанского авиационно-технического колледжа имени П.В. Дементьева.



Напомним, что студенты, проживающие в Деревне Универсиады, теперь будут платить 355 рублей в месяц за пользование постельным бельем, которое выдается в общежитии. Об этом объявила администрация студгородка.



Анастасия Фартыгина