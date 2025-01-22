В Набережных Челнах ликвидировали пожар в санатории «Жемчужина»

Фото: Динар Фатыхов

В Набережных Челнах на улице Мелекесской, 1 произошло возгорание в санатории «Жемчужина». Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Татарстану.

Пожарные подразделения выехали на место инцидента и выяснили, что огонь возник на третьем этаже второго корпуса, однако постояльцы и персонал (всего 64 человека) успели эвакуироваться самостоятельно.

В 8 утра площадь пожара была локализована на уровне 6 квадратных метров, а в 08.15 огонь был полностью ликвидирован. В тушении участвовали 38 сотрудников ГУ МЧС России по республике и 12 единиц техники, сейчас устанавливается причина возникшего пожара. Пострадавших в результате инцидента не зафиксировано.



Анастасия Фартыгина