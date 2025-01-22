В России предложили проводить медосвидетельствование мигрантов в госклиниках
Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов предложил запретить проведение обязательного медицинского освидетельствования мигрантов в частных клиниках, в том числе на ВИЧ-инфекцию. Об этом сообщили в ТАСС.
Он уточнил, что значительная часть иностранцев не проходит обязательные обследования в России, что повышает риск распространения инфекционных заболеваний.
По словам Леонова, трудовые мигранты часто выбирают частные клиники и проходят медицинские обследования формально, что не обеспечивает должного контроля. Депутат настаивает на переводе всех медосвидетельствований мигрантов под государственный контроль, что, по его мнению, поможет снизить количество нарушений и повысить поступления в государственный бюджет.
Напомним, что группа депутатов Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесет на рассмотрение парламента законопроект, который лишит иностранных граждан, работающих в России по трудовому договору или патенту, права на получение налоговых вычетов при уплате НДФЛ, независимо от их статуса налогового резидента.
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