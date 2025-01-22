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В России предложили проводить медосвидетельствование мигрантов в госклиниках

08:40, 22.01.2025
В России предложили проводить медосвидетельствование мигрантов в госклиниках
Фото: Мария Зверева

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов предложил запретить проведение обязательного медицинского освидетельствования мигрантов в частных клиниках, в том числе на ВИЧ-инфекцию. Об этом сообщили в ТАСС.

Он уточнил, что значительная часть иностранцев не проходит обязательные обследования в России, что повышает риск распространения инфекционных заболеваний.

По словам Леонова, трудовые мигранты часто выбирают частные клиники и проходят медицинские обследования формально, что не обеспечивает должного контроля. Депутат настаивает на переводе всех медосвидетельствований мигрантов под государственный контроль, что, по его мнению, поможет снизить количество нарушений и повысить поступления в государственный бюджет.

Напомним, что группа депутатов Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесет на рассмотрение парламента законопроект, который лишит иностранных граждан, работающих в России по трудовому договору или патенту, права на получение налоговых вычетов при уплате НДФЛ, независимо от их статуса налогового резидента.

Анастасия Фартыгина

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