В России предложили проводить медосвидетельствование мигрантов в госклиниках

Фото: Мария Зверева

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов предложил запретить проведение обязательного медицинского освидетельствования мигрантов в частных клиниках, в том числе на ВИЧ-инфекцию. Об этом сообщили в ТАСС.

Он уточнил, что значительная часть иностранцев не проходит обязательные обследования в России, что повышает риск распространения инфекционных заболеваний.

По словам Леонова, трудовые мигранты часто выбирают частные клиники и проходят медицинские обследования формально, что не обеспечивает должного контроля. Депутат настаивает на переводе всех медосвидетельствований мигрантов под государственный контроль, что, по его мнению, поможет снизить количество нарушений и повысить поступления в государственный бюджет.



Напомним, что группа депутатов Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесет на рассмотрение парламента законопроект, который лишит иностранных граждан, работающих в России по трудовому договору или патенту, права на получение налоговых вычетов при уплате НДФЛ, независимо от их статуса налогового резидента.



Анастасия Фартыгина