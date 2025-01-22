В Госдуме призвали расследовать гибель поэта Михаила Лермонтова

Депутат Госдумы и народный артист России Николай Бурляев направил обращение в Следком с просьбой провести расследование обстоятельств гибели великого русского поэта Михаила Лермонтова. Об этом сообщили в РИА «Новости».

В своем письме он подчеркнул необходимость современного и объективного расследования, используя передовые технологии.

Бурляев уточнил, что на протяжении многих лет лермонтоведы и специалисты в области криминалистики критиковали следствие, проведенное сразу после убийства поэта в 1841 году. Он призвал к профессиональному анализу всех деталей, приведших к его дуэли и смерти, указывая на странные обстоятельства смерти, такие как необычная траектория пули, попавшей в Лермонтова.

Официально считается, что Лермонтов был убит в дуэли у подножия горы Машук 27 июля 1841 года (15 июля по старому стилю). Бурляев надеется, что новое расследование позволит пролить свет на неясности, окружающие этот трагический инцидент в истории русской литературы.



Анастасия Фартыгина