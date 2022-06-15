Татарстанцам для купания доступны 25 пляжей — список

Фото: Ринат Назметдинов

На сегодняшний день в Татарстане для купания оборудованы 25 пляжей, из них 15 — муниципальные. До конца июня планируется открыть еще 23, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

В районах и городах Татарстана открыты десять муниципальных пляжей, которые оборудованы для купания:

пляж «Мандарин» на Каме в Камских Полянах Нижнекамского района.

пляж «Кама» в поселке Красный Ключ Нижнекамского района.

пляж «Заинск-2» в Заинске.

пляж «озеро Нижний» в Лениногорске.

пляж «городское озеро» в Альметьевске.

пляж «Аквапарк» в пгт. Карабаш Бугульминского района.

Пляж на Каме в пгт. Алексеевское.

Пляж в Васильево Зеленодольского района.

Пляж в деревне Красный Яр Зеленодольского района.

пляж «Камское Море» в Лаишево.

В столице Татарстана для купания доступны пять муниципальных пляжей:

«Озеро Комсомольское».

«Озеро Большое Лебяжье».

«Нижнее Заречье».

«Локомотив».

«Озеро Глубокое».

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Еще восемь пляжей оборудованы на территории татарстанских баз отдыха и санаториев:

пляж б/о «Нептун» в Бугульминском районе.

пляж б/о «Чайка 2» в Бугульминском районе.

пляж б/о «Дружба» в Бугульминском районе.

пляж б/о «Чайка» в Бугульминском районе.

пляж б/о «Ивушка» в Бугульминском районе.

пляж б/о «Бережок» в Лаишевском районе.

пляж санатория «Лесная сказка» в Тукаевском районе.

пляж санатория «Радуга» в Елабужском районе.

Два пляжа в Татарстане работают на территории детских оздоровительных лагерей:

пляж ДОЛ «Олимпия» в Бугульминском районе.

пляж СОК «Буревестник» в Елабужском районе.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

22 муниципальных пляжа и один на территории студенческого лагеря в республике откроют в ближайшие две недели — до 30 июня.

В Татарстане с 1 июня на водных объектах во время купания в необорудованных местах погибли четыре человека. В их числе один ребенок.



Татьяна Демина