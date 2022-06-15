Татарстанцам для купания доступны 25 пляжей — список
На сегодняшний день в Татарстане для купания оборудованы 25 пляжей, из них 15 — муниципальные. До конца июня планируется открыть еще 23, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.
В районах и городах Татарстана открыты десять муниципальных пляжей, которые оборудованы для купания:
- пляж «Мандарин» на Каме в Камских Полянах Нижнекамского района.
- пляж «Кама» в поселке Красный Ключ Нижнекамского района.
- пляж «Заинск-2» в Заинске.
- пляж «озеро Нижний» в Лениногорске.
- пляж «городское озеро» в Альметьевске.
- пляж «Аквапарк» в пгт. Карабаш Бугульминского района.
- Пляж на Каме в пгт. Алексеевское.
- Пляж в Васильево Зеленодольского района.
- Пляж в деревне Красный Яр Зеленодольского района.
- пляж «Камское Море» в Лаишево.
В столице Татарстана для купания доступны пять муниципальных пляжей:
- «Озеро Комсомольское».
- «Озеро Большое Лебяжье».
- «Нижнее Заречье».
- «Локомотив».
- «Озеро Глубокое».
Еще восемь пляжей оборудованы на территории татарстанских баз отдыха и санаториев:
- пляж б/о «Нептун» в Бугульминском районе.
- пляж б/о «Чайка 2» в Бугульминском районе.
- пляж б/о «Дружба» в Бугульминском районе.
- пляж б/о «Чайка» в Бугульминском районе.
- пляж б/о «Ивушка» в Бугульминском районе.
- пляж б/о «Бережок» в Лаишевском районе.
- пляж санатория «Лесная сказка» в Тукаевском районе.
- пляж санатория «Радуга» в Елабужском районе.
Два пляжа в Татарстане работают на территории детских оздоровительных лагерей:
- пляж ДОЛ «Олимпия» в Бугульминском районе.
- пляж СОК «Буревестник» в Елабужском районе.
22 муниципальных пляжа и один на территории студенческого лагеря в республике откроют в ближайшие две недели — до 30 июня.
В Татарстане с 1 июня на водных объектах во время купания в необорудованных местах погибли четыре человека. В их числе один ребенок.
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