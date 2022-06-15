IKEA продаст все фабрики в России

IKEA избавится от производственных активов в России и продаст все четыре принадлежащие ей фабрики. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу компании.

Поиск новых владельцев для предприятий в Ленинградской, Кировской и Новгородской областях уже начался.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Отдельно в компании подчеркнули, что решили «сократить масштаб бизнеса» в России. Сотрудников ждет «оптимизация».

— Розничный бизнес ИКЕА в России остается на паузе. Это решение повлечет за собой оптимизацию, которая в том числе коснется многих сотрудников, — отметили в IKEA.

Шведская компания приостановила свою деятельность на территории России в начале марта после начала спецоперации на Украине. С 1 июня в российских магазинах IKEA, в том числе и в Казани, стартовала работа отделов обмена и возврата товара.

Замглавы Минпромторга России Виктор Евтухов в апреле заявлял, что компания ищет возможность вновь открыть торговые точки в стране после настройки логистики поставок для обеспечения полного ассортимента товаров.

Татьяна Леухина