Технология оплаты через QR-код станет массово доступна в начале следующего года

В первом полугодии 2023 года россиянам станет массово доступна технология бесконтактной оплаты через QR-код, сформированный на смартфоне. Об этом заявил глава Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимир Комлев.

— Это будет первое полугодие 23 года. Она (технология, — прим. ред.), как говорится, пойдет в народ уже, пойдет в массы, — заявил он в эфире РБК.

Такая технология пока доступна только для операционной системы Android, потому что она «более открытая».

Фото: wikimedia.org

Сейчас клиентам более 80 российских банков доступно приложение Mir Pay, и среди россиян оно востребовано.

Как сообщили сегодня СМИ, 25 октября банки, которые выпускают и обеспечивают прием карт «Мир», смогут выполнять операции оплаты и возврата с использованием QR-кодов. Они позволят оплачивать товары и услуги с помощью смартфона без предъявления банковской карты.



После начала спецоперации России на Украине сервисы Apple Pay и Google Pay стали недоступны для карт Visa и Mastercard.



Татьяна Леухина