В Татарстане восстановлено движение на трассах М-5 и М-7 после погодных ограничений

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане восстановили движение на участках трасс М-5 и М-7 после временных ограничений, вызванных ухудшением погодных условий. По информации пресс-службы ГУ МЧС России, движение на М-7 было восстановлено около 22.00, а на М-5 — в 23.00.

Ограничения вводились из-за плохих условий для грузовых автомобилей и автобусов на трех участках М-7, а также на дорогах М-5, включая участки в Татарстане, Оренбургской области и Башкортостане.

Вечером 21 января условия на дорогах оставались сложными, с метелью, сильным снегом и ограниченной видимостью, что настоятельно требует от водителей осторожности. Гидрометцентр Татарстана выпустил предупреждение об ухудшении погодных условий на территории региона в период с вечера 21 января до утра 22 января 2025 года.



Анастасия Фартыгина