Путин и Си Цзиньпин отметили беспрецедентно высокий уровень отношений России и Китая

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином. Об этом сообщает ТАСС.

Одной из тем для обсуждения стала ситуация на Украине. Глава российского государства изложил принципиальные оценки этой ситуации и задач спецоперации. Китайский лидер отметил правомерность действий России по защите национальных интересов перед лицом вызовов извне.

Кроме того, Путин и Си Цзиньпин обсудили дальнейшее развитие военных и военно-технических связей между странами. Они пришли к выводу, что российско-китайские отношения находятся на беспрецедентно высоком уровне и постоянно совершенствуются.

Также лидеры государств условились о расширении кооперации в энергетической, финансовой, промышленной сферах с учетом западных антироссийских санкций и подтвердили обоюдную готовность к взаимной поддержке, в том числе на площадке ООН.

Фото: kremlin.ru

В разговоре оба выделили важность совместной работы в рамках БРИКС, в частности, в контексте предстоящего саммита объединения, который пройдет с 23 по 24 июня.

30 мая Путин провел телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Одной из тем для обсуждения стала ситуация на Украине. В ходе разговора стороны затронули вопросы обеспечения безопасного судоходства в Черном и Азовском морях, а также устранения минной угрозы в их акваториях.



Дарья Акимова